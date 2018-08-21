復星醫藥(02196-HK)擬斥不超21億元建設“佛山禅醫健康蜂巢項目”

復星醫藥(02196-HK)公佈，為滿足公司控股子公司佛山市禅城區中心醫院有限公司(以下簡稱“禅城醫院”)發展需要，進一步發揮其在華南地區的醫療優勢和輻射示範作用，同時推進集團大健康產業鏈的佈局，2018年8月21日，經公司第七屆第六十九次董事會審議批準，同意由控股子公司禅城醫院與上海復星醫院投資(集團)有限公司(以下簡稱“復星醫院投資”)共同開發建設“佛山禅醫健康蜂巢項目”，本項目投資合計不超過人民幣21億元。

用於本項目的建設用地(即位於廣州省佛山市禅城區綠景路北側、三友南路南側地塊(宗地號為 TD2018(CC)XG0007))的國有土地使用權已由禅城醫院全資子公司佛山神曦房地產開發有限公司於2018年8月7日以人民幣4.78億元(不含稅費以及交易手續費等)競得，尚需履行併完成國有土地使用權出讓的相關程序(包括但不限於簽訂國有建設用地使用權出讓合同)。

本項目所涉投資款項由禅城醫院及復星醫院投資自籌。

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