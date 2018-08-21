基士德預計9月下旬上市 台股首家瞄準中國水處理服務廠

在中國「限污令」帶動下，給了近年環保業務市場發展的有利條件，基士德 - KY(6641-TW) 預計 9 月初進行 IPO 競價拍賣投標，9 月下旬將掛牌上市，將成台股首家以中國水處理市場為主的環保設備與技術服務綜合服務商。

基士德主要從事環保相關水處理設備水泵、風機及攪拌機等全系列設備研發、製造與銷售，在中國深耕超過 20 年並針對污水處理市場提供專業諮詢及技術服務，其所提供之環保設備與技術服務已廣泛應用於城市污水處理、工業污水處理、農村污水處理等眾多領域。

基士德在中國市場專注水處理產業，不只單獨銷售設備給客戶，而是提供客戶結合技術方案設計、全產品線設備的一次購足、專業定製的客製化服務及日常的設備運營維護等全方位服務，已在市場業者與客戶間樹立中高端品牌的地位。

基士德的高附加價值服務，也反應在公司的產品售價及毛利率，近年公司毛利率穩定維持在 39% 左右。並為極少數在中國污水處理市場佔有一席之地的台商。

基士德 2017 年度及 2018 年上半年度營收分別為 16.23 億元及 9.07 億元，較去年同期分別成長 25.7% 及 32.0%；2017 年度及 2018 年上半年度 EPS 為 4.81 元及 3.46 元，較去年同期分別成長 90.9% 及 106.0%。

基士德的 2016 年營收為 12.91 億元，2017 年提升至 16.23 億元，今年上半年則達到 9.07 億元，毛利率分別為 38.9%、39.2%、39.6%，毛利率也呈逐年提升，2016 年每股純益為為 2.52 元，2017 年為 4.81 元，今年上半年每股純益為 3.04 元。

基士德已具備水處理設備及相關技術開發專利共 72 項，基士德以其自有品牌「GSD」從事營運活動，並連續多年榮獲各類獎項之肯定，如「綠英獎」、「中國污水處理設備十大品牌」及「中國水處理企業五十強」等稱號，為中國水處理行業中的知名廠商。