陸財政部傳建議降低地方債風險權重 釋放銀行資本利好信貸成長

中國財政部為保障逾兆人民幣地方債順利發行的最新建議，可能為銀行新一輪信貸成長打開天花板。

知情人士稱，中國財政部建議降低地方政府債券風險權重，期望最低降至零。銀保監會為商業銀行監管機構，而根據商業銀行資本管理辦法，目前地方政府債券風險權重為 20%。知情人士稱，目前尚未作出任何決定。

中國財政政策正以更加積極地的姿態，應對經濟下行壓力。財政部近期頻頻出手，動用包括指導商業投標利率保底等手段，護航年內逾 1 兆人民幣的地方政府專項債券額度早日完成發行。除了殖利率水平，商業銀行持有地方債要考慮的另一個因素是對資本金的占用。

目前，地方政府債券按 20% 權重計算風險資本占用，相比之下國債和享有主權信用的政策性金融債風險權重為 0，銀行可節約資本金用於信貸等高收益資產。

國泰君安分析師覃漢在採訪中表示，目前地方債近 80% 資金來自銀行，按地方債存量 16 兆人民幣，占用銀行風險加權資產約 2.7 兆人民幣。一旦地方債風險權重下調，將釋放這部分銀行資本，明顯緩解銀行資本壓力，有利於加速銀行信貸擴張，資金向實和寬鬆信用。

中債數據顯示，截至 2018 年 7 月底，地方政府債存量達 16.57 兆人民幣。

知情人士不願具名，因信息未公開。中國財政部、銀保監會沒有立即回覆彭博尋求置評的傳真。中國證券報之前報導稱，中國據悉有望在近期將地方債風險權重調降至零。