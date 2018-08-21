川普批Fed升息美元軟腳 分析師：長期漲勢難逆轉

美國總統川普批評聯準會 (Fed) 的升息決策，今 (21) 日美元指數走軟，一度觸及 8 月 9 日以來低點；不過，分析師認為，就長期趨勢來看，美元漲勢難被逆轉。

台北時間週二下午 5 點，CNBC 數據顯示，美元對 6 種主要貨幣走勢的美元指數 (DXY) 下跌 0.44%，至 95.48。

美元指數下跌 0.44%。(圖：翻攝自 CNBC)

美元指數今日一度跌至 95.44，為 8 月 9 日以來最低。

川普日前表示，Fed 主席鮑爾打算繼續升息，令他感到失望。

川普指出，他原本期待，鮑爾會是個支持低利率的 Fed 主席；美國正與他國進行貿易戰，在此期間，其他國家的央行，皆採取貨幣寬鬆政策，「我應該獲得來自 Fed 的幫助」。

川普的言論，使美元指數應聲走跌，但據路透社報導，荷蘭國際集團 (ING) 外匯策略主管 Chris Turner 說，今年 1 月迄今，美元累計上漲約 8%，除非 Fed 放緩升息步調，否則「(漲勢) 不太可能會逆轉」。

英國盈豐財資市場 (CMC Markets UK) 分析師 David Madden 表示，川普期待弱勢美元，能為經濟競爭力加分。

但 Madden 強調，近期的地緣政治問題，加上 Fed 採取貨幣緊縮政策，都帶動了美元需求，「他 (川普) 可能會發現，要讓美元走跌，有點困難。」