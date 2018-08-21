歐股盤前─川普對美中貿易磋商不抱太多期望 指數期貨漲跌互見

美國總統川普批評聯準會 (Fed) 的升息決策，並稱他不預期美中貿易磋商，會有太大進展；今 (21) 日歐股盤前，指數期貨漲跌互見，歐洲 Stoxx 50 指數期貨一度下跌 0.06%。

台北時間週二下午 2 點 35 分，Investing.com 數據顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨下跌 0.06%，英國 FTSE 100 指數期貨下跌 0.23%，德國 DAX 指數期貨上漲 0.10%，法國 CAC 40 指數期貨上漲 0.11%。

川普日前表示，Fed 主席鮑爾打算繼續升息，令他感到失望。

川普指出，他原本期待，鮑爾會是個支持低利率的 Fed 主席。

川普認為，美國正與他國進行貿易戰，在此期間，其他國家的央行，都採取貨幣寬鬆政策，「我應該獲得來自 Fed 的幫助」。

川普亦稱，中國、歐洲，都在操縱匯率；對於本週登場的美中貿易磋商，他不預期會有太大進展。

川普的言論，使美元對 6 種主要貨幣走勢的美元指數 (DXY)，應聲走跌。

另一方面，土耳其與美國之間的緊張關係持續升溫；日前土國提議，釋放美國牧師 Andrew Brunson，藉以換取美國撤銷對土耳其 1 家大型銀行的高額罰款，但美方拒絕該提議。

川普說，土耳其的作為，令人感到悲哀，美國不會讓步。