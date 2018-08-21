拒對土耳其讓步 川普：不擔心傷害歐洲與新興市場經濟

美國總統川普表示，不會對土耳其讓步，他也不擔心，自己的強硬立場，會傷害歐洲與新興市場經濟。

台北時間週二 (21 日) 下午 4 點 22 分，Investing.com 數據顯示，美元兌土耳其里拉上揚 0.43%，至 6.1088。

土耳其與美國之間的緊張關係持續升溫，日前土國提議，釋放美國牧師 Andrew Brunson，藉以換取美國撤銷對土耳其 1 家大型銀行的高額罰款，但美方拒絕該提議。

根據路透社報導，川普認為，土耳其的作為，令人感到悲哀，「他們又犯了個嚴重錯誤，我們不會讓步。」

美國對土耳其的制裁，肇因於土國指控美國牧師 Andrew Brunson，暗助土耳其反對派，發動軍事政變，並將其監禁近 2 年；川普上台迄今，已多次要求釋放該名牧師，但皆被土國總統艾爾段 (Tayyip Erdogan) 拒絕。

美國自 8 月起，對 2 名土耳其官員，實施經濟制裁，並就土國進口商品免稅措施，進行重審，導致里拉崩跌。

川普於 8 月 10 日宣布，擬將土耳其的鋼鋁關稅加倍，消息一出，里拉應聲暴跌；土國隨後祭出反制措施，揚言提高汽車、酒精飲料、菸草及化妝品等美國進口商品關稅。

外界憂心，土國面臨關稅戰與里拉崩跌等情形，恐使歐洲、新興市場經濟受害；對此，川普強調，「我毫不擔心。這是正確的事情。」

艾爾段亦不示弱，他昨日暗指美國發動經濟戰，讓里拉陷入匯率危機，欲使土耳其屈服，但「這些人很快就會發現，他們錯了。」