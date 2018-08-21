正新「雙印」產能開出 印度7月開始交貨 年底日產能目標2萬條

正新 (2105) 印度、印尼「雙印」產能開出，7 月份印度廠開始交貨本田摩托車胎(MC)，初期日產能約 5-6 千條，到年底目標拉升到 2 萬條左右，印尼廠日產量則由 3 千條增至 6 千條。今年上半年天然橡膠、合成橡膠較去年同期報價回跌，占總原料成本比重分別為 24%、22%，較去年同期減少 6 個百分點以及 1 個百分點，然而碳煙因大陸中小型廠商退出市場，報價走揚，占總原料成本由去年同期 11%，增至 16%，上半年毛利率降至 23.48%，較去年同期減少 0.71 個百分點，營益率為 8.35%，較去年同期減少 1.03 個百分點。



「雙印」量產，正新全年折舊費用增加 8-10 億元左右，印度廠約 5 億元，印尼約 4 億元左右，折舊費用墊高，以及美元升值，新興市場貨幣上半年匯率大幅走貶，印度盧比、印尼盾等貨幣同步走貶下，匯兌損失約 4.6 億元，上述費用侵蝕獲利，上半年稅後淨利 25.88 億元，年減率 29%，每股稅後盈餘 0.8 元。



正新上半年 PCR(轎車胎) 出貨量約 2030 萬條，占營收比重 41.2%；TBR(卡車胎) 出貨量約 240 萬條，占營收比重 21.5%；MC(摩托車胎) 出貨量約 1870 萬條，占營收比重 11.2%；BC(機車胎) 出貨量約 3820 萬條，占營收比重 6.2%；其他農工車胎出貨量 940 萬條，占營收比重 11.7%；內胎出貨量約 8740 萬條，營收比重 7.4%。



正新與德國電動車 e.GO 公司簽署合作協議，由其供應 e.Go 電動車輪胎，並在昆山測試場進行實測，供貨合約 10 年，這是繼比亞迪之後，第二家電動車原廠車胎客戶。