中美貿易戰客戶下單保守 力達-KY稱短空長多 將朝高階及自動化發展

力達 - KY(4552) 下午應證交所之邀舉行業績說明會，力達總經理陳乙平指出，中美貿易戰雖然力達產品沒有直接銷售美國，但因許多客戶無論外銷及內銷對面臨貿易戰下單都趨向保守，目前公司還在觀察中，但長期來看，加快自動化腳步，對提供自動化設備相關廠商則更有利。針對中美貿易戰，總經理陳乙平指出，力達出口產品未銷往美國，但間接是有影響，由於中美貿易短時間尚無解決可能，因此，從國家層面來看，中國政府加大基礎建設、擴大內銷來應對，而公司及企業也會有因應措施，力達會加大產品發展多樣化並與經銷商緊密合作。



陳乙平表示，中美貿易長期對空壓機產業會正面，主要是沒有研發及製造能力的小廠則會面臨洗牌。力達也會將產品轉型往高階、節能、智能及高效發展。



力達已於 8 月動工新建泉州新廠，總投資 4.89 億人民幣，預計 2020 年完工，產能較現有舊廠增加一倍，將朝智慧工廠發展，整體設備及生產線都是自動化以提高效率，朝高階產品包括螺桿機及新產品發展。



陳乙平強調，有鑒於中國 2025 工業 4.0 計畫，中美貿易短期影響難免，但長期加快自動化腳步，對提供自動化設備相關廠商則更有利。