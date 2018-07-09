力達-KY 6月營收創新高 中美貿易戰對公司直接影響性不大

力達 - KY(4552) 受惠中高端通用型空壓機出貨穩健成長，自結 6 月合併營收為 7.75 億元，月增 3.9%，年增 8%，創下單月新高；累計上半年營收為 40.41 億元，年增 7%，亦創同期新高。 該公司 6 月主要產品營收比重來看，螺桿出貨比重持續位居首位，活塞機、螺桿機、渦旋機分別佔 36.3%、47.9% 及 12.7%；其中活塞機年減 8.1%，螺桿機及渦旋機則年增 19.0% 及 15.9%，高階成長動能及比重仍將視為影響獲利能力之重要關鍵。



力達近年致力轉型提高節能、智能化空壓機設備之提供，並同步提高研發技術，包含螺桿主機的自製能力以因應中長期自動化產業轉型之發展主流趨勢，並協助經銷商增加其銷售靈活性，使高階螺桿機出貨持續增加。



力達甫於 5 月通過新建新力達園區廠房投資案，為配合中國政府對工業用地的政策規劃及公司未來營運擴張發展，最快第三季動工，預計 2-3 年內完工，未來整合後將全力發展高階節能高效型之螺桿壓縮機，擴大公司營運目標及業務規模。



面對中美貿易戰之情勢，力達指出，將持續觀察追蹤國際情勢動態，以即時因應行業總體變化，展望下半年傳統旺季，仍持正向看待行業空壓機整體需求，尤其節能螺桿機之成長，並配合發展產品多樣化及整合關鍵零組件逐步落實，以提升高階通用型空壓機之行業覆蓋率。

