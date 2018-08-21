A股三大股指齊漲超1% 滬指站上2700點 “喝酒吃藥”行情再現

繼昨日大盤反彈收紅後，今日(8月21日)A股大盤繼續反彈。滬深三大股指延續昨日尾盤強勁走勢，滬指、深成指早盤小幅高開後震蕩走高，保險、銀行等權重股和白酒、家電等白馬股紛紛走強，帶動滬指強勢收復2700點大漲超1%，創業板指低開後圍繞平盤線窄幅震蕩；上證50指數漲1.8%，保險、釀酒、醫療、銀行等藍籌股領漲，5G和國企改革題材也有不錯的表現；但市場分化嚴重，兩千餘股換手率低於1%，流動性較低。

截止今日收盤，滬指漲幅1.31%，報2733.83點，深成指報8549.06點，漲幅1.60%；創指報1456.97點，漲幅1.48%。

盤面上，民航機場、保險、造紙、園林、醫療、釀酒、醫藥、水泥建材等漲幅居前；概念股方面，醫療醫藥、ST概念、超級品牌、食品安全、社保重倉等漲幅居前。

截至8月21日收盤，滬指成交額1223億，深成指成交額1586億，創業板成交額517億；滬(深)股通資金流向方面，北向資金淨流入30.42億元。其中，滬股通資金淨流入18.26億元，當日餘額501.74億元；深股通資金淨流入12.16億元，當日餘額507.84億元。

資金全面抄底大數據、醫藥、計算機、電子信息、網絡安全、智能機器、釀酒食品等板塊。

據統計，醫藥、創業板、釀酒食品、保險銀行類、計算機、航天軍工排名資金淨流入前列。根據交易軟件資金流向圖顯示，TOP20的股票成交額超375億元，而在這20隻股票中，有15隻股票呈現主力資金流入。其中，格力電器主力流入淨額超4億元，中國平安超3億元，海康威視、伊利股份超2億元，貴州茅台、五糧液、恒瑞醫藥、美的集團、銳科激光超1億元。

盤中多個熱點輪番拉升，今日盤面異動回顧

一、造紙板塊全天表現強勁，受益於廢紙、原紙漲價，造紙板塊領漲主題行業。個股中，美利雲(000815-CN)、宜賓紙業(600793-CN)漲停，恒豐紙業、青山紙業等漲逾5%。據工信部20日公佈數據顯示，今年上半年，全國造紙行業累計主營業務收入4285.1億元，累計同比增長12.5%；累計利潤總額272.4億元，累計同比增長16.6%。

二、航空板塊全天走強。春秋航空(601021-CN)收漲逾8%，吉祥航空(603885-CN)漲逾7%，中國國航(601111-CN)、東方航空(600115-CN)、南方航空(600029-CN)漲4左右%；航空需求端保持較高增速，預計未來兩三年内會維持12%左右的增速水平。

三、保險板塊繼昨日強勢後今日維持強勢。新華保險(601336-CN)漲近4%，中國太保(601601-CN)、中國平安(601318-CN)等漲近3%。保險業2018年1至6月保險統計數據報告顯示，保險的風險保障核心功能不斷彰顯，上半年，保險業提供保險金額3886.28萬億元，同比增長102.32%。處在消費階段積極發展期的我國人身險行業受消費力拉動長期向上，短週期的波動隻是暫時擾動。從短週期的變化看，當前投資週期穩定+承保週期築底向上，估值歷史低位，行業正處在最好的配置期間。

四、醫藥板塊表現活躍。精華製藥(002349-CN)等漲停，安圖生物(603658-CN)、智飛生物(300122-CN)大漲9%左右，麗珠集團、衛信康等漲逾5%；上市公司半年報披露逐漸進入尾聲，社保基金的投資路徑愈發明朗。據統計，二季度，社保基金較為偏愛化學化工、計算機、醫藥等板塊，持有上市公司數量均超過了10家。社保基金持有上述三種行業上市公司數量分别達到19家、17家和11家。從單隻個股來看，社保基金最為鍾情樂普醫療，二季末持有該股市值達到40.52億元，遠超過其他個股。

五、白酒板塊漲幅居前，個股悉數飄紅。古井貢酒(000596-CN)收漲逾7%，山西汾酒(600809-CN)、洋河股份(002304-CN)漲近5%，貴州茅台(600519-CN)大漲4.14%。數據顯示，2018年第二季度，白酒產銷率為103.00%，較2017年的97.8%大幅回升。8月，上市公司半年度業績陸續出爐，目前來看，白酒行業業績在今年上半年集體迎來高增長。其中，作為領頭羊的貴州茅台，今年上半年實現淨利潤157.64億元，同比增長40.12%；老白幹酒的淨利潤為1.46億元，同比翻兩倍；水井坊的淨利潤為2.67億元，同比增長了134%；酒鬼酒、伊力特、今生緣的淨利潤增幅都超過30%。

六、食品飲料板塊持續強勢。安井食品(603345-CN)漲停，絕味食品(603517-CN)漲逾8%，中炬高新(600872-CN)、恒順醋業(600305-CN)、涪陵榨菜(002507-CN)等漲逾6%。東北證券表示，抛開當前市場情緒波動帶來的影響，從基本面角度看，大眾食品消費板塊保持向好態勢，且經過前期回調後目前估值更顯優勢。今年是區域大眾食品的消費升級之年，而相關公司的業績也在不斷印證這一邏輯，下半年該邏輯仍有望持續發酵。

七、5G概念午後也強勢上攻。神宇股份(300563-CN)四連板，新易盛(300502-CN)漲停，移為通信(300590-CN)、金信諾(300252-CN)漲超8%，朗瑪信息(300288-CN)、新雷能(300593-CN)、奧士康(002913-CN)、邦訊技術(300312-CN)等漲超5%。工信部組織召開座談會，會同相關部門共同研究推動5G技術發展及產業應用的政策措施。下一步，工信部將重點開展三方面工作：一是著力夯實5G網絡建設基礎；二是充分發揮典型應用的輻射和示範效應；三是積極構建5G產業鏈協同創新的生態體係。5G頻譜劃分將為5G商用奠定堅實基礎，表明國家對5G的推動決心不改，2020年商用目標不變。

消息面上，昨日(8月20日)，借道滬深股通的海外資金(下稱北上資金)交投活躍度較上週大幅提升，成為A股反彈的有力助攻。截至昨日收盤，北上資金淨買入近59億元，創下兩個半月新高。當天盤中，A股創出階段新低後出現“深V”反彈，三大主要股指全數收紅。盤後多家大型保險公司確認加倉滬深300、中證500指數基金和金融股。

今日三大股指齊齊漲超1%，市場人氣回暖明顯。短短兩個交易日反彈近百點，同時個股也迎來久違普漲行情;近期持續遭到殺跌的釀酒和醫藥等大消費品種迎來報復性反彈，兩市近20隻ST股漲停，不足600股下跌，市場悲觀情緒有所緩解。近期指數低迷之際明顯有資金的介入，這也未短期市場企穩構成一定的刺激;指數昨日探底回升，今日放量上攻併站上5日均線，重心開始回升下短期仍有繼續反彈的空間和基礎。

總體上，伴隨著上週四、週五北上資金重心淨流入，市場藍籌股開始活躍，金融股更是持續表現帶動指數企穩。而在消息傳出救市傾向的同時，市場情緒開始高漲，交投熱情也似有恢復。此外，近期曝光的多路資金開始抄底，也為市場帶來正面刺激。在此之下，指數快速企穩併迎來連續反彈。

經過近期長時間下殺，眾多個股估值已經回到合理區間，從長線的角度來說已經具備了買入持有價值。目前政策底、資金底均已出現，情緒底還有反復。

作者: 毛莉

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