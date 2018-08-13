力達-KY上半年每股賺3.94元 新廠本月動工

力達 - KY(4552) 公布第二季季報數字，第二季合併營收為 21.54 億元，季增 14.1%，年增 8.4%，營 業利益為 3.6 億元，季增 17.3%，年增 1.4%；受到匯損影響，單季稅後淨利為 2.1 億元，季增 13.9%，年減 9.9%，每股稅後盈餘為 2.1 元。力達累計上半年營收 40.41 億元，營業利益為 6.67 億元，年增 1.2%、稅後淨利 3.94 億元，年減 7.5%，每股盈餘 3.94 元。



毛利部分，第二季毛利率為 23.7%，儘管原材料行情持續攀高，惟螺桿出貨比重持續較第一季增加，在高階產品成長帶動下，獲利較上季提升。



以產品比重來看，第二季活塞機、螺桿機、渦旋機營收分別占比 36.4%、48.4% 及 12.8%，其中活塞機單季叫去年同期減少 7.9%，螺桿機及渦旋機營收年增 21.9% 及 15.8%。



力達指出，螺桿主機自製計畫於今年 3 月設備正式到位後，經過一連串測試及試產，7 月底展開部分型號之量產自製；另外，甫於 5 月通過的新建新力達園區廠房投資案，亦於 8 月初正式動工，未來整合後將全力發展高階節能高效型之螺桿壓縮機。



面對近期中美貿易戰加徵關稅範圍及程度擴大，力達指出，持續觀察國際情勢動態，以因應行業總體變化，惟貿易戰對於中國整體經濟的影響程度仍持續發酵，公司亦對中國內需市場存著審慎觀望的角度，惟持續加快螺桿主機之自製及拓展產品多樣化，逐步落實以提升高階通用型空壓機之占比，提升獲利能力及覆蓋率。