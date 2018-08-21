華東沿海EG庫存降＋歐洲線報價上看950美元 東聯今大漲順利填息

大陸華東沿海 EG(乙二醇)庫存降到 52 萬噸，下游化纖聚酯開工率維持 9 成高檔水準，以及歐洲市場對 PET 瓶裝粒需求轉強，歐洲方面喊價 950 美元，東聯 (1710) 一馬當先大漲逾 5%，今 (21) 日走高到 34.15 元，順利完成填息，帶動中纖 (1718) 跟進上攻漲幅放大到 3.7%。今年全球 EG 需求量 2850 萬噸，大陸又是主要需求地，全年需求量約為 1550 萬噸，年增率約 1 成，進口量約 800 萬噸，大陸於去年 7 月 1 日禁止廢塑料進口，約有 250 萬噸 PET 產品採用原生料。



大陸今年新增 200 萬噸聚酯產能，下游化纖業自農曆年後開工率維持 9 成高檔，華東地區 EG 庫存去化快速，已經降至 52 萬噸水準，近期又受到颱風，恐影響後續運輸，EG 報價站穩 900 美元，而歐洲 PET 瓶裝粒 EG 需求吃緊，也傳出報價上看 950 美元。