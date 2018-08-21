鑽全Q2每股盈餘4.14元轉盈 估Q3營收可望重回10億元大關

氣動工具機廠鑽全 (1527) 第二季每股盈餘 4.14 元，較首季轉盈，並比去年同期 2.06 元大增，創下同期新高，受惠車用電動工具訂單回升，法人估，8 月營收可望破 3 億元，整體第三季營收有望重回 10 億元大關。鑽全第二季營收 9.16 億元，年減 2.7%，毛利率 28.5%，年減 1.48 個百分點，因費用較高影響，營業利益 1.55%，年減 23%，單季業外匯兌收益大幅增加 5 億元，帶動單季獲利 5.71 億元，每股盈餘 4.14 元，單季轉盈。累計上半年稅後盈餘 5.47 億元，每股盈餘 3.97 元。



鑽全第二季汽車工具客戶出貨量較去年同期下跌 6%，但氣動工具客戶出貨量則年增 14%。



展望 2018 年，鑽全釘槍 50% 應用在美國建築上，根據 Fannie Mae 預估，2018 年美國新屋開工戶數 130 萬戶，年增 8%，優於 2017 年 120 萬戶，預期 2018 年鑽全釘槍出貨金額將優於 2017 年，在客戶拉貨動能重回正軌，加上部分新產品出貨，預期第三季營收重回 10 億元大關，並為全年高峰。