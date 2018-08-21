康控-KY旺季效應啟動 聲學、車用下半年出貨動能倍增

康控 - KY(4943) 昨日舉行業績發表會，財務長黃翹生對於今年業績展望樂觀，認為下半年在聲學元件出貨占比拉高至五成後，毛利率及獲利動能將較上半年大幅躍進，力拚優於去年表現賺進一個股本，而康控 - KY 今日股價也受到下半年旺季效應激勵，開盤後一路長紅，股價最高來到 239.0 元，漲幅逾 4%。康控 - KY 表示，今年聲學元件雖單價有降低，但出貨量將較去年倍增，9-11 月將為營收高峰期，且由於製程較為簡易，學習曲線爬坡快，因此下半年毛利率將回升至 43-46%。法人預估，在聲學元件放量出貨下，再加上持續導入自動化，降低人力成本，康控 - KY 第三季營收有望季增六成，獲利也將回升至去年旺季表現。



在車用部分，康控 - KY 上半年車用占比約 4%，而隨車用產品認證通過，下半年將放量出貨，康控 - KY 對於今年車用占比達 10% 的目標展望樂觀。法人表示，汽車元件採用 insert molding 與矽膠射出元件較一般複雜，產品包含車載鏡頭與照明應用，逾九成應用在電動車上，且產品能見度達三年，將成為未來營運新動能。



而在光學領域，法人指出，康控 - KY 光學類產品非為傳統鏡片，而是開發全新製程與產程，並已完成專利布局，初期將以車載應用為主，且車載鏡頭朝模組化方向供貨，目前產品正進行驗證當中，最快今年第四季到明年第一季間將開始有小量貢獻，明年效益才將放大。

