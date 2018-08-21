岳豐迎旺季 Q3營收戰新高 下半年獲利動能轉強

岳豐 (6220) 上半年在銅價上漲及電商 MONOPRICE 打呆料的影響下，毛利率降至 22.63%，獲利也較去年同期腰斬，上半年每股獲利 0.67 元，然隨第三季進入工廠端出貨旺季，法人表示，營收有望創新高紀錄，而隨銅價下跌及打呆料結束下，毛利率也有望回升至 25%。岳豐去年因銅價攀漲，在工廠端虧損約 2.2 億元，法人指出，隨近期銅價下跌，岳豐工廠端 6 月已重回獲利軌道，只要下半年銅價未有太大漲幅，今年全年工廠端將轉盈；在通路端部分，岳豐的 PRIME 跟 BESTLINE 營收占比約 35-40%，法人預估今年仍上看雙位數成長，且通路下游客戶財報仍有成長，對於今年通路業績展望樂觀。



此外，在電商 MONOPRICE 部分，法人則提到，由於第四季為電商旺季，因此行銷費用較高，但隨岳豐今年專注在自有產品的銷售，再加上打呆料影響消失，將帶動今年電商獲利動能轉強；而在三大事業成長貢獻下，法人看好，岳豐今年全年營收成長上看 10%，獲利則將優於去年表現。