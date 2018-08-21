條碼標籤結合區塊鏈技術應用成趨勢 台系券商喊買鼎翰 目標價320元

條碼印表機市場穩健成長，品牌廠鼎翰 (3611) 市占攀升，競爭具利基，加上可結合區塊鏈應用，台系券商看好其後市展望，週一 (20 日) 出具報告給予買進評等，目標價 320 元，預估今、明年 EPS 達 18.2 元與 21.8 元，激勵週二 (21 日) 該股大漲。鼎翰半年報繳出佳績，上季營收以 10.2 億元刷新紀錄，毛利率 45.4%，創 5 季新高，營益率 22.14%，則改寫 10 個季度新高，營業利益 2.26 億元，季增 29.15%，年增 22.8%，創歷史新高，稅後盈餘 1.93 億元，季增 43%，年增 14.2%，同步創高，EPS 突破 5 元，達 5.01 元。



累計上半年營收達 19.36 億元，年增率 9.75%，毛利率 44.45%，營益率 20.72%，營業利益達 4.01 億元，年增率 9.87%，稅後盈餘 3.28 億元，較去年同期成長 15.5%，EPS 8.52 元。



台系券商指出，條碼印表機經過十年整併，前五大品牌市占率高達 80%，大者恆大趨勢底定。鼎翰 2016 年併購美商 Printronix 後，市占率來到 6%，居全球第五大。看好該公司產品具有較佳性價比以及全球布局的售後服務，市占率將持續攀升，預估今、明年營收達 41 億元與 46 億元，逐年創高，加上毛利率持穩與費用下降，EPS 分別為 18.2 元與 21.8 元。



而條碼標籤能在有限空間中儲存大量資訊且成本低廉，被各產業廣泛應用，包括物流、製造、零售與醫療等垂直領域。該券商提到，近期日本農產品業與美國畜牧業都開始利用條碼標籤結合區塊鏈技術，讓消費者獲得即時與安全的生產履歷，相關應用將百花齊放。



而在半年報公告前，港系外資 6 月中下旬也出具看多鼎翰報告，評估其與 Printronix 整合完成，新品推出與市占提升將推動營收獲利增長，估明年將賺逾兩個股本，目標價 309 元。