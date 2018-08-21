港股午盤漲0.48% 多類股集體上漲 石藥集團飆1成

恒生指數今 (21) 日高開 0.26%，之後走勢反復，截止午間收盤，恒生指數漲 0.48%，報 27729.63 點。國企指數漲 1.05%，報 10743.66 點；紅籌指數漲 1.45%，報 4186.65 點。大盤成交量港幣 539.35 億元。教育股、內房股、內險股、航空股、蘋果概念股、紙業股集體上漲。

石藥集團 (1093-HK) 漲 9.99%。報 19.6 元。小摩表示，石藥近 2 個月跑輸國指約 15%，稱其今年上半年業績符合預期，可確立市場信心，維持對其「增持」評級及目標價港幣 29 元。

野村發表研究報告，維持石藥集團 2018 及 2019 財年盈利預測不變，但將 2020 及 2021 財年盈利預測分別上調 7.7% 及 9.5%，以反映長期增長能見度改善。該行指石藥集團屬行業首選，重申「買入」評級，目標價由港幣 28.5 元升至 30 元。

舜宇光學 (2382-HK) 漲 7.06%，報港幣 93.2 元。公司宣佈，8 月 20 日股東按一般授權，按每股最高港幣 84 元及最低價港幣 83.3 元，回購公司 15 萬股，總代價港幣 1257.6 萬元，以現金撥付。已回購股份相當公司已發行股本 0.0137%，公司註銷股份後，已發行股份總數將減少至 11.0 億股股份。

舜宇指出，當前股價偏離公司價值，直至一般授權屆滿，公司可能根據市況作出進一步的購回，惟須視一般授權之可行性而定。

騰訊 (0700-HK) 跌 0.11%，報港幣 350.4 元。野村報告根據傳聞推斷將重啟遊戲審批，預期騰訊或受惠。不過，市場未一面倒看好，北水繼續拋售 5 億元騰訊，做空比率 11.1%。投資界認為騰訊基本面未算差，估值亦吸引，投資者可逢低買進，惟強調該股短期仍波動，建議投資者著眼長線。

分析指出，中美貿易談判將於本週展開，市場憧景有轉機。不過，近日港匯指數徘徊在 7.85 附近，投資者擔憂再有走資和隨美國 9 月升息壓力，氣氛仍審慎。

截至午盤，滬股通淨流入人民幣 15.3 億元，港股通 (滬) 淨流出人民幣 0.07 億元；深股通淨流入人民幣 9.18 億元，港股通 (深) 淨流入人民幣 4.22 億元。

滬股通中資金流入最多的是中國平安，淨流入人民幣 3.09 億，其次為貴州茅台、伊利股份、華泰證券、東方航空。資金流出最多的是中國軟體，淨流出人民幣 1.43 元億。

深股通中資金流入最多的是格力電器，淨流入人民幣 1.79 億元，其次為五糧液、平安銀行、美的集團、分眾傳媒。資金流出最多的大華股份，淨流出人民幣 2.41 億元。