維秘、華歌爾、騰訊……都市麗人借「他山之石」轉型藍圖長啥樣

電商購物節自然是廣大剁手黨們的狂歡日，作為熱衷於買買買群體的一員，自然是買到停不下來。而對於電商們來說，打折讓利顧客是好，但見到公司毛利率蹭蹭蹭下跌，也是頗有些傷神了。

左二：都市麗人董事長、執行董事、首席執行官鄭耀南

近日公佈中期業績的都市麗人(02298-HK)，除保暖服以外各產品毛利率均錄得下跌，整體毛利率亦下跌1.4個百分點至43.7%。公司高級副總裁兼電商業務行政總裁沙爽頗為無奈稱，主要因電商平台競爭太過激烈造成，尤其今年6月幾乎整月在促銷，整個電商部分幾乎零毛利，而此前五個月的毛利水平都較好，實際上這種被迫長時間的激烈促銷對公司品牌力會造成傷害。不過他又指，相信下半年情況會較好，公司會通過限制文胸等主要產品折扣力度、將折扣更多放在專營店而非主要店鋪等來改善毛利率。

今個夏天，都市麗人先後聘請維秘前總裁Sharen Turney擔任首席戰略官和日本華歌爾研究開發部前部長湯淺滕擔任公司首席技術官，又通過斥資6280萬元人民幣收購股權以及成立合資公司的方式，與多家供應商達成業務合作。本土內衣大王轉型升級藍圖的脈絡逐漸清晰，中期業績新聞發佈會上，公司主席兼行政總裁鄭耀南稱都市麗人已進入全面升級時代，這需要品牌和產品的雙引擎驅動。

在品牌打造方面，都市麗人請來維秘前總裁坐鎮無疑是將自身品牌定位向維秘看齊。雖然今時今日的維秘陷入了業績持續下滑的窘境，但其在廣告營銷方面大量投入最終迅速俘獲女性群體芳心的成功經驗也的確值得借鑒。都市麗人今年上半年在線上和線下廣告的推廣投入達到人民幣約9900萬元人民幣，較去年同期增加約38%，而隨著公司在設計、研發、供應鏈改革等多種品牌力建設渠道下功夫，公司副總裁、首席財務官兼公司秘書盧康成稱，預期下半年營運費用金額和營運費用率還會有所上升。

夥騰訊打造智慧門店 年底落地100間

在品牌打造上，鄭耀南稱目前公司針對不同客戶群主要有三條產品線，其中歐迪芬品牌主打中高檔產品，其衍生品牌「O+」主要面對80、90後年輕客戶群，價位在250至450元人民幣不等，目前已在北京和沈陽開店，預計未來將在上海開設新店鋪；而都市麗人品牌則是一個升級的大眾化品牌，而公司亦希望客戶能「從買得起到想去買」；另一條新的產品線則是北歐風的家居用品零售門店「GIPO生活館」，針對於生活家居藝術有追求的用戶，預期下個月在深圳開第1間門店，今年下半年將陸續開設5至10間門店。

本月17日，都市麗人與剛入股三個月左右的新股東騰訊（00700-HK）簽署合作協議發展「智慧門店」，目前在廣東東莞有一間開始試行，公司預計到今年底，可佈局完成100家智慧門店落地。公司副總裁兼首席營運官程祖明稱，這一合作有助於實現銷售線上線下全渠道，同時可降低人工成本，未來與騰訊在新智慧零售方面仍會有合作。

品牌形象的打造有舉足輕重的地位，而產品本身的競爭力則是其能否在市場上扎穩腳跟的根本。鄭耀南的產品競爭力提升計劃需要三管齊下，他認為此前與法國公司合作是為公司產品的設計注入了時尚元素；而此次聘請到曾任職日本華歌爾的湯淺滕則是看中了其在技術工藝以及面料選取上的經驗；另外，公司本月收購多間供應商股權以及與供應商成立合資公司，鄭耀南認為此舉利於加強公司對優質供應商的管控能力，提升優質產品的自給率，並確保對優質重組產能的掌控。對位未來會否還有併購計劃，鄭耀南稱未來還會有品牌方面的併購計劃，且海內外公司均有涉及。

截止到今年6月30日止，公司約有175家購物中心門店，預計到今年底，購物中心門店數量將增至290家。目前公司約有自營店1332家，加盟店6036家，期內同店銷售較去年同期有低單位數字上升，而預計今年下半年同店銷售較去年同期有中低單位數字升幅。

鄭耀南稱，公司今年第四季度還要發佈智能內衣，會採用新材料等更好滿足女性對內衣舒適度等方面的要求，屆時都市麗人可引領內衣行業面料新變革，至於這個傳說中的「智能內衣」有多舒適，要留給各位女性同胞品評了。

文：鄒舒惠

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