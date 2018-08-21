「61新政」衝擊昆山廠停工 茂迪今股價摜破票面創新低

中國調降今年太陽能補助「61 新政」上路，電池供過於求情勢更為嚴峻，茂迪 (6244) 昆山廠以有環保的區域性因素為由停工，規畫以馬鞍山廠、徐州廠為主，受到昆山廠停工消息衝擊，今 (21) 日茂迪股價跳空大跌，摜破 10 元票面，來到 9.38 元，創下新低。2018 年中國分布式電廠中央只補助 10GW，消息一出，市場預期，中國大陸太陽能安裝量將由去年 52-53GW，腰斬到今年 25GW，太陽能供應鏈供過於求問題更為嚴重，去年全球太陽能裝置突破 100GW，大陸全年的太陽能併網量為 52.83GW，居全球之冠，美國以 12GW 居次，印度 9.26GW 成為全球第三大。



茂迪高達 58% 銷售仰賴中國大陸，也成為今年中國太陽能裝置量銳減受衝擊最大個股，去年其電池出貨達 3.6GW，連同矽晶圓產能 500MW、模組產能 300MW，電池產能分布為南科廠 900MW、桃園廠 1.1GW、昆山廠 800MW、徐州 300MW、馬鞍山 500MW，若以產能分布來看，昆山廠約占公司電池產能約 2 成。



茂迪第二季營業虧損 11.04 億元，單季虧損 20.75 億元，每股虧損 3.85 元，合計上半年虧損 31.43 億元，每股虧損 5.84 元，帳上累虧達到半個資本額，截至上半年為止，每股淨值 14.96 元。