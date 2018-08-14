茂迪子公司茂捷系統完成彰濱屋頂太陽能系統開發

茂迪 (6244) 旗下子公司茂捷系統開發持續耕耘屋頂型太陽能系統，完成彰濱大型屋頂型太陽能系統之建置與併網，同時亦攜手嘉里大榮物流公司，預計利用其全台多處物流中心屋頂建置太陽能系統。彰濱大型太陽能屋頂案係由茂捷承租位於彰濱工業區之大將作工業廠房屋頂，建置 1,495KW 容量之太陽能系統，並考量彰濱工業區之特殊環境，使用茂迪雙玻模組及強化抗風抗鹽霧的特別設計。



嘉里大榮物流表示，攜手茂捷公司合作以太陽能的形式加入綠能發電的行列，可善盡維護大自然環境的企業社會責任，將屋頂出租進行太陽能系統之建置除節能減碳效果外，還可 20 年間收取穩定租金，替公司創造額外收益。



茂捷系統則說，除原訂之大型地面型電廠之開發外，與國內一流的企業合作開發屋頂型太陽能系統，共創永續商機。