日股潛在護盤力量消失？日本央行恐正「隱型退出」大規模寬鬆

過去每當日股下跌幅度較深時，日股的「渡邊太太」總是不擔心，因為他們相信日本央行會介入。不過，最近的情況似乎變了，市場猜測，日本央行正在「隱型退出」大規模寬鬆政策。

據《日經亞洲評論》報導，今年前 7 個月，每當東證指數下挫超過 0.4% 以上，隔日就會看到日本央行介入的痕跡。日本央行會買進 ETF，避免投資人心理恐慌。

不過，在 8 月 15 日和 16 日，日股跌幅雖然高過門檻，但日本央行卻按兵不動，放任股市下挫。

在日本央行 7 月 31 日的政策會議後，央行指出，會維持「每年 6 兆日圓」的寬鬆規模，但同時也可能會「根據市場情況增加或減少購買量」。會後，央行總裁黑田東彥告訴記者，當股票價格穩定並處於歷史高位時，日央將靈活減少 ETF 購買，而日央行本月的行動似乎遵循了這個原則。

在這次的會議後，央行只在 8 月 10 日和 13 日買入 ETF，當時東證指數分別下跌 0.6% 和 1.7%，之後就再無行動。到目前為止，央行買進的 ETF 總量超過 20 兆日圓，堪稱日本股市第一大股東。

NLI 研究所首席股票策略師 Shingo Ide 表示，「這不是個警示，而是一個熾熱的警告，他們會逐漸削減購買量。」

根據日本央行最新資產負債表，截至 8 月 10 日，央行資產持有量為 548.9 兆日圓。相較之下，截至 3 月份，日本的名義 GDP 為 548.6 兆日圓，央行總資產已經高於 GDP。數據還顯示，日本央行持有的私人公司股票總額達 22 兆日圓，佔其總資產的 4%。

在日本債市，央行「隱型退出」的行動似乎已經定案。過去 2 年中，央行儘管聲稱公債的持有量每年增加 80 兆日圓，但以過去 12 個月購買量的均值來看，僅僅是央行目標的一半而已。

日本央行逐步減少債券購買量 (圖表取自 Zero Hedge)

分析師認為，股市的「隱型退出」已見蹤跡。ETF 專業資產管理公司 WisdomTree 日本分部主管 Jesper Koll 表示，他預計央行政策很快轉向，未來將削減購買目標金額。

Simplex 資產管理公司執行長 Hiromasa Mizushima 警告，現在這是市場參與者的普遍假設，但央行購買突然下降，有可能對股市產生重大影響。例如，股價暴跌造成家庭資產減少，2% 的通膨目標更難實現。