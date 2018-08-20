Q2全球配息金額年增近13%創新高 分析師憂貿易戰衝擊H2企業獲利

Janus Henderson 全球股息指數報告顯示，2018 年第 2 季，全球企業配發股息金額年增 12.9%，至 4974 億美元，創歷史新高；不過，分析師也示警，貿易戰持續升級，恐衝擊下半年企業獲利。

報告稱，第 2 季歐洲企業配發股息金額年增 18.7%，至 1765 億美元，為 2015 年第 2 季以來新高；美國企業配發股息金額年增 4.5%，達 1171 億美元，亦創新高；由歷史資料可得知，過去 10 年來，美國企業僅有 4 個季度，出現配發股息金額下滑現象。

亞洲地區方面，香港、新加坡及日本，企業配發股息金額分別成長 13.5%、46.9% 與 14.2%。

報告指出，在列入分析的 50 家美國企業中，僅通用電氣 (GE) 於第 2 季削減支出，主要是為了執行重組計畫、減少負債。

第 2 季全球企業股息成長強勁，Janus Henderson 將 2018 全年股息成長預測值，由 6.0%，上修至 7.4%。

根據 CNBC 報導，Janus Henderson 全球股票收益主管 Ben Lofthouse 表示，對投資人來說，上述資訊是值得歡呼的好消息；不過，美國與其他主要經濟體之間，不斷升級的貿易爭端，恐對企業獲利能力造成衝擊。

Lofthouse 說，美中貿易戰、懲罰性關稅，將對全球股市構成風險。

儘管如此，Lofthouse 仍強調，2019 年，全球企業獲利可望持續成長，股息支出亦有增加空間。