美股盤中─溫和走高 多頭市場接近里程碑

美國股市週二中場溫和走高，這波多頭市場即將成為史上最長的多頭走勢。

台北時間 00:23

道瓊工業平均指數上漲 101.06 點或 0.41% 至 25859.75。

Nasdaq 指數上漲 64.38 點或 0.81% 至 7885.38。

S&P 500 指數上漲 13.17 點或 0.46% 至 2870.22。

週三，這波多頭市場即將持續達 3453 天，創下最長多頭市場記錄。自金融危機底部以來，S&P 500 已上漲逾 300%。

分析師說，許多人不相信這波多頭市場，因為遭到危機創傷，所以沒有進場。

分析師預期，這波多頭市場可望持續。因為美國經濟並未過熱，利率仍低。且投資人持續有理由不進場，反而支撑股市進一步走高。

週二開盤前，S&P 500 距 1 月所創歷史高點 2872 點不及 1%。

分析師說，看來股市將會走高，或許能突破稍早高點。投資人關注 Fed 行動。

川普總統再度對聯準會 (Fed) 提出抨擊。他於週一說，不同意 Fed 目前的緊縮貨幣政策。今年以來，Fed 已兩度升息，預期今年將再升息二次。

週五，Fed 主席鮑爾將發表演說，為市場所重視。

分析師說，如果通貨膨脹數據顯示應當升息，而 Fed 因受到政治壓力，不採取行動，則長期利率將會上升。這方面，土耳其央行最了解。

本週，川普準備對約半數中國進口商品提高關稅，無視這全球前兩大經濟體將重啓貿易談判。