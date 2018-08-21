【西證國際】盤勢分析

◆ 宏觀焦點

美國股市週一上升，受惠於中美將舉行貿易磋商的樂觀情緒，但股票市場在特朗普發表對聯儲局預期加息的決定不感到興奮後升幅收窄。道瓊斯指數上升 0.3% 至 25,759 點；標準普爾指數上升 0.2% 至 2,857 點；納斯達克指數上升 0.1% 至 7,821 點。

油價週一上升，因貿易戰憂慮舒緩及市場擔憂美國制裁伊朗後全球供應下降，紐約 9 月期油上升 0.8% 至每桶 66.43 美元。金價上升，受惠於人民幣走強，紐約 12 月期金上升 0.9% 至每盎司 1,194.6 美元。

香港和內地股市週一上升，傳內地證監會召集部分? 商分析師了解市場看法，並有消息指內地政府相關資金曾入市維護市場穩定。玖龍紙業（2689.HK）發布盈利預喜，股價上漲 6.6%，帶動造紙股領漲，教育股及澳門博彩股漲幅也較大；中車時代電氣（3898.HK）股價下跌 7.8%，拖累鐵路股逆市下跌。個股方面，石藥集團（1093.HK）上半年股東應佔溢利同比增長 29.7%，股價上漲 1.1%；都市麗人（2298.HK）中期股東應佔溢利同比增加 20.9%，股價上升 4.6%；大悅城地產（207.HK）上半年股東應佔溢利按年急增 1.6 倍，股價上升 2.3%；中國電信（728.HK）中期股東應佔溢利同比上升 8.1%，股價上升 0.8%；CEC 國際（759.HK）獲憧憬潛在重組，股價急升 91.4%。恒生指數上升 1.4% 至 27,598 點，國企指數上升 1.1% 至 10,632 點，香港股市成交金額減少 6.6% 至 937 億港元。上證綜合指數上升 1.1% 至 2,698 點，滬深兩市成交金額增加 2.7% 至人民幣 2,680 億元。

◆ 行業及公司新聞

◇ IGG（799.HK）昨天回購 70 萬股，相當於現有股本 0.053%，累計購回但尚未註銷之股份為 0.789%。

◇ 美東汽車（1268.HK）公布 2018 年上半年公司收益人民幣 43.5 億元，同比增長 30.4%，受惠於其他收入按年增加人民幣 3,584 萬元，股東應佔溢利錄得人民幣 1.6 億元，按年大增 46.0%。建議派發中期股息每股人民幣 0.041 元，同比增加 17.1%。公司同意向獨立第三方收購位於安徽省之六家寶馬銷售及服務門店的部分資產。此外，公司將引入奧迪和寶馬 Mini 品牌。

◇ 三生製藥（1530.HK）公布 2018 年上半年公司收入人民幣 21.7 億元，同比增加 27.4%，雖然毛利率下降，但受惠於匯兌收益按年增加人民幣 5,303 萬元及有效稅率下跌，股東應佔溢利人民幣 5.1 億元，同比增長 30.9%。

◇ 萬科企業（2202.HK）公布 2018 年上半年公司收入人民幣 1,049 億元，同比增長 55.1%（第一季按年增長 68.0%），然而，由於有效稅率上升，股東應佔溢利人民幣 91.2 億元，同比增加 24.9%（第一季按年增加 28.7%）。

◇ 藥明生物（2269.HK）公布 2018 年上半年公司收益人民幣 10.5 億元，同比增長 61.2%，受惠於其他收入及收益按年增加、及其他和財務成本同比下降，股東應佔溢利人民幣 2.5 億元，按年大增 1.7 倍（盈喜預期為 1.5 倍以上）。若不包括以股份為基礎的薪酬開支、外匯收益或虧損以及上市費用，經調整股東應佔溢利同比大增 94.2% 至人民幣 3.0 億元。

◇ 福耀玻璃（3606.HK）公布 2018 年上半年公司收入人民幣 101 億元，同比上升 15.7%（第一季按年上升 13.1%），受惠於匯兌收益同比增加人民幣 2.3 億元，股東應佔溢利人民幣 18.7 億元，按年增長 34.8%（第一季同比倒退 18.8%）。建議派發中期股息每股人民幣 0.4 元（去年同期：沒有）。

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)