中國環保政策嚴上加嚴 限產帶動黑色系期貨今日漲成一片

受到中國官方近來環保政策趨嚴影響，加上第二輪環保督察從今天啟動，今 (20) 日中國黑色期貨幾乎全線上漲，其中熱軋捲板漲幅逼近 4%，螺紋鋼漲超 3%。焦煤漲近 4%，一度創近五個月新高。鐵礦石漲超 2%。焦炭漲約 2%。

熱軋捲板今日走勢 (圖自新浪財經)

這波黑色系期貨飆漲，主要是受唐山提前執行采暖限產影響。中國官方今年來大舉推行「打贏藍天保衛戰」的環保政策，要求加快改善空氣品質。由於唐山市近來空氣品質排名較差，很可能在 9 月 1 號提前實施採暖季錯峰生產，要求鋼鐵企業限產比例不低於 50%，其他工業企業擴大停產比例和範圍，目前已有部分鋼廠證實這項傳聞。

國投安信期貨黑色首席分析師曹穎表示，這波黑色系期貨大漲，主要有三大原因，首先是宏觀政策趨暖，加上財政政策更為積極，對基礎建設、房地產等黑色產業鏈的終端需求行業有所提振；再來，近期公佈房地產投資、開工表現皆優於預期，對螺紋鋼等建築鋼材的需求帶動十分明顯。

最重要的是，官方對非採暖季鋼廠高爐以及焦化的環保管制持續加碼，徐州 5-7 月鋼廠焦化廠全部停產，7 月 20 日起唐山展開為期 40 天的環保減排行動。一連串的環保限產政策，對鋼材、焦炭供應產生一定影響。

簡單來說，在需求不減，甚至優於市場預期，而供應端又持續受環保限產影響下，目前鋼材庫存從 4 月開始大幅下滑，也難怪期、現貨價格表現都很強勢。

曹穎預估，下半年鋼鐵、煉焦行業還會持續受環保限產的影響，尤其第二輪環保督察將從 8 月 20 日啟動。光是今年 1-7 月，中國生鐵產量累計小增 1%，焦炭產量累計下降 3.3%，預計在環保限產加碼下，生鐵與焦炭產量還會再進一步下滑。

至於這回大宗商品市場與股票市場是否互相聯動？

光大期貨研究所黑色研究總監邱躍成表示，現在很多公募基金對鋼鐵股配置較低，對焦化的龍頭股配置較高。主要原因是，市場對鋼鐵行業已充分預期，鋼廠環保和去產能的目標也基本完成，市場認為後續題材會越來越少，加上鋼鐵類股估值並不低，也難怪市場對鋼鐵股沒有做較大配置。

至於焦化方面，去產能和環保是今年的重點方向，市場認為焦化行業可能像前兩年的鋼鐵業一樣，龍頭股有一些投資機會。目前的確有些資金開始進入焦化類股尋找機會，因此部分焦化股表現相對其他品種抗跌一些。