【異動股】ST板塊掀漲停潮 *ST新能(000720-CN)等十餘股漲停

8月21日早盤，ST板塊掀漲停潮，截止發稿，*ST新能(000720-CN)、ST雲維(600725-CN)、*ST德奧(002260-CN)、*ST龍力(002604-CN)、*ST山水(600234-CN)、*ST昌九(600228-CN)、*ST南風(000737-CN)、*ST安泰(600408-CN)等十餘股漲停;ST長生(002680-CN)、*ST工新(600701-CN)則繼續跌停。

消息面上，數據顯示，兩市已有18家ST公司披露中報，其中8家企業由於最新財務報告扭虧，有望摘星脫帽。在這18份中報中，共有*ST新能、*ST股佳電等8隻個股上半年業績或三季度業績預計扭虧。若能繼續延續這種良好的趨勢，根據相關規定，這些“披星戴帽”的ST和*ST個股“摘星脫帽”可期。

在8家扭虧公司中，*ST佳電以2640.15%的淨利潤增長率遠超其它ST股。與此同時，*ST安泰、*ST新能、*ST寶鼎3家公司上半年的淨利潤增長也尤為搶眼。中報顯示，上述3家公司上半年的淨利潤分别為5.19億元、5.62億元、0.23億元，同比分别增長了971.12%、633.11%、372.96%。

從行情上來分析，在前期A股震蕩的過程中，低價股頻現，ST板塊是跌幅最為慘烈的，甚至有個股出現“仙股”情況。業内人士對此進一步解讀，往往機會總是伴隨著風險，如果經過仔細篩選，在風險可控或相對較小的ST個股中進行投資，往往可以獲得較高的超額利潤。

前海開源總經理楊德龍分析表示，由於監管的加嚴，現在ST板塊中的個股想通過重組和借殼“烏雞變鳳凰”是比較難的。若業績扭虧主要來源於一次性收益，則不能刺激上市公司股價的持續提升。楊德龍提醒，目前整體的市場環境依舊是業績為王，隻有業績增長的公司，才有機會脫穎而出實現持續上漲。對於投資者來說，選擇優質的個股投資風險比較低。而投資者在選擇相關有摘帽預期的個股時，也要仔細甄别公司的真實業績，分析主業收益的持續性。

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