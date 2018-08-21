三一重工(600031-CN)傳計劃分拆四個事業 探詢私募股權業者

路透香港8月20日 - 消息人士向路透表示，中國大型重機械業者三一重工計劃分拆旗下四個事業，正探詢私募股權業者投資意願，此次分拆的金額總計可能達20億美元。

消息人士稱，三一重工的顧問已經探詢貝恩資本(Bain Capital)、凱雷投資集團(Carlyle Group)、CVC Capital Partners以及KKR & Co (KKR.N)等國際級私募投資公司參與交易意願，他們並稱過幾天就將進行第一輪競標。

三一重工尋求交易之際，正值亞洲成為國際金主主要戰場之一的時刻。根據數據供應商Preqin，去年此區域共有342檔基金募集了總計1,070億美元。

其中特別是中國，融資活動預料將有所改善，因北京當局投入資金進行基礎建設項目，同時當局也將放寬地方政府的借款限制，藉以緩解美中貿易爭端升溫對經濟造成的沖擊。

其中一位消息人士表示，三一正打算分別或一起出售包括生產油缸和齒輪減速機在內的部門，並使用出售所得來削減債務。

目前未能聯系到該集團置評。三一在上海上市的三一重工(600031-CN)的投資人關系辦公室表示，未知悉這類信息。

凱雷投資集團(Carlyle Group)(CG.O)未就三一可能的分拆置評。凱雷在6月時表示，其已為旗下Asia PE基金籌資65.5億美元，規模為歷來最大。

貝恩和CVC亦不願未予置評。根據行業消息，這兩家公司正計劃推出專註亞洲的新基金。

KKR未予置評。該公司在籌資93億美元後，結束了一檔新的亞洲為主的收購基金。

知情消息人士因該信息尚未對外公布而要求匿名。他們也未詳述分拆細節。



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