蛋白質過剩？Tyson併購雞塊發明企業 麥當勞供應商Keystone

美國肉商泰森 Tyson Foods (TSN-US) 同意以 21.6 億美元金額併購麥當勞 (MCD-US) 及其他食品連鎖店的頂級肉類供應商 Keystone Foods，以增加其對餐館的銷售，防止供應過剩及關稅問題擠壓獲利。

Tyson 股價週一上漲 1.60% 來到 63.40 美元。

Tyson 股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

泰森週一表示，併購 Keystone 後將擴大向快餐連鎖店銷售肉類的業務，並在其美國和亞洲的網路中增加加工廠。

Keystone 的業務主要集中在美國，其總銷售額約佔三分之二。其業務主要是向餐館供應雞塊和魚片等產品，在亞洲，Keystone 銷售更廣泛的肉類產品。

併購 Keystone 後的泰森將立即供應超過 3.6 萬間餐廳，及麥當勞、ConAgra (CAG-US)、金寶湯 (CPB-US)、肯德基和必勝客母公司 Yum (YUM-US) 等公司。

此次收購旨在進一步將泰森的業務轉向利潤較高的產品，如雞塊和魚片，以及遠離非品牌商品肉，往往利潤較低且容易出現市場波動的業務區塊。泰森首席執行長 Tom Hayes 在電話會議上提到，特別是在國際業務上應有持續的發展平台。

美國最大的銷售肉類供應商泰森以及 Pilgrim's Pride (PPC-US) 和 Sanderson Farms (SAFM-US) 等競爭對手都因美中關稅問題、及今年創記錄的肉類量產而試圖尋求其他獲利方法。

分析師預計，今年家禽和紅肉的儲存量將達到創紀錄水平，同時墨西哥和中國等主要進口商已提高對美國生產的肉類產品的關稅，從而壓低美國產肉類大盤價。

在過去 4 年中，泰森花了數十億美元購買超市販售的產品，如 Hillshire Farms 午餐肉和 Jimmy Dean 香腸，以及有機品牌 Smart Chicken 等新創。

這些收購旨在提升公司的毛利，並將其銷售額與目前困擾美國肉類行業商品市場的風險隔離開來。儘管如此，泰森上個月還是降低了今年的利潤預期，理由是關稅和「蛋白質過剩」的影響。

Keystone 為雞塊的發明商，曾為麥當勞研發其供應鏈，全球大約 1 萬多名員工，營收約 25 億美元，EBITDA 約 2.11 億美元。