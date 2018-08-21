騰訊(00700-HK)ADR死守350關

美股三大指數齊漲，港股ADR指數收報27586點，跌12點。騰訊控股(00700-HK)重越350關之後股價回軟，ADR收報350.72元，較港收市跌0.08元。
匯豐控股(00005-HK)自今年5月9日啟動歷來第4輪股份回購行動以來，至周四(8月16日，倫敦當地時間)宣告完成。該股ADR收報70.72元，較港收市升0.17元。
港交所(00388-HK)ADR收報219.79元，較港收市跌4.61元；中人壽(02628-HK)ADR收報18.7元，較港收市升0.14元。
國際油價上升，中海油(00883-HK)ADR收報12.39元，較港收市升0.01元；中石油(00857-HK)ADR收報5.8元，較港收市升0.04元；中石化(00386-HK)ADR收報7.34元，較港收市升0.02元。
中移動(00941-HK)ADR收報74.88元，較港收市升0.08元；聯通(00762-HK)ADR收報9.09元，較港收市升0.03元；中電信(00728-HK)ADR收報3.57元，較港收市跌0.01元。
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