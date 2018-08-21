中州證券(01375-HK)參股加拿大公司

中州證券(01375-HK)公布，為進一步發展該公司國際化業務鏈，擴大該公司及其附屬公司的業務覆蓋地區範圍，該公司的全資子公司中州國際金融控股參股加拿大GIC金融集團的附屬公司2242257 Ontario Inc.已分別履行中國和加拿大的證券監管機構的相關備案程序，並已完成該交易對價的支付。

該交易完成後，該公司透過中州國際金控持有Ontario Inc.公司9.9%股權，該交易的代價為150萬加拿大元。參股Ontario Inc.公司之理由及裨益GIC具有較為完善的金融業務板塊，擁有加拿大和美國的主要證券業務牌照，而該集团擁有中國大陸和香港的主要證券業務牌照，雙方合作將有助於業務協同效益。同時，通過借鑑GIC在北美市場的專業經驗，有利於本公司經紀業務加快轉型。此外，通過雙方合作，一方面可以幫助河南企業連接北美資本市場以解決發展問題，另一方面可以積極引進加拿大高新技術公司落戶河南，更好地服務河南實體經濟發展。

GIC是一家於加拿大成立的金融服務控股公司，其主要業務為中國和加拿大之間跨境資本市場服務。Ontario Inc.公司Ontario Inc.公司是一家於加拿大成立的有限公司，擁有加拿大和美國的投資經紀、基金管理、財富管理、投資銀行、投資顧問等主要證券業務牌照，其主要業務為一站式專業金融服務。



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