[表一9]台灣證券交易所辦理有價證券承銷電腦抽籤預定時間表

實際 代號 證券名稱 抽籤 發行性質 申購期間 承銷 承銷價 承銷價 主辦 申購 扣款日 迄08/20 日期 張數 (元) (元) 券商 張數 申購筆數 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1528 恩德 08/20 上市增資 08/14-08/16 1700 13.00 13.00 元大 01 08/17 2040 9958 世紀鋼 08/24 上市增資 08/20-08/22 1700 60.00 60.00 群益金鼎 01 08/23 6541 泰福-KY 08/28 上市增資 08/22-08/24 2250 85.00 85.00 凱基 01 備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。 2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售 有價證券處理辦法」規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認 購價款繳存截止日時，一併繳存。