東森減資後新股今起掛牌 盤中走揚 Q2受惠業外挹注可望持續獲利

東森國際 (2614) 先前現金減 20%，每股退還股東 2 元，此次減資金額為 13.92 億元，減資後股本為 55.68 億元，減資後新股今 (23) 日起掛牌，減資後重掛牌價 14.1 元，隨著東森國際轉投資的東森購物業績傳出好消息，東森國際連續兩個月營收創高，加上先前處上海東森企業發展股權出售案 19.65 億元獲利已於 4 月入帳，有利第二季獲利，盤中股價逆勢上漲。東森國際積極跨足電商市場，先前公布 6 月合併營收 16.4 億元，月增 1.92%，年增 24.53%，連 2 月寫單月新高紀錄，第二季營收達 45.23 億元，年增 11.99%，上半年營收已來到 84.43 億元，年增幅高達 34.2%。



東森國際在轉投資東森購物方面，東森集團執行策略長王令麟日前曾表示，東森購物上半年業績表現傑出，今年上半年營收為 68.05 億元，2018 年的 1-6 月則和去年同期獲利提升相較成長 61%。東森購物加上 5 月中完成併購的新事業體美妝跨境電商草莓網聯盟奏效，合併至今東森購物 5-6 月合計獲利為 1.02 億元，整體獲利因草莓網加入，多通路策略奏效，表現較去年 5 月成長 36%、6 月成長 50%。



而王令麟日前也指出，先前併購的香港美妝電商「草莓網」未來將推動草莓網於香港掛牌上市，預計約在明年下半年。