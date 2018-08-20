明基材併聯和醫材效應下半年顯現 醫療事業占營收比重達一成

明基材 (8215) 布局醫療事業十年，今年 7 月斥資 4.47 億元、每股 14 元取得聯和醫材 9 成持股，購併效應可望下半年浮現，明基材董事長陳建志預期，醫療事業占營收比重可望突破 1 成，並把相關生產技術導入聯和醫材，機能光學膜、OCA 光學膠等新產品陸續導入雲科第二、三棟廠房，到了明年中之後，雲科廠生產面積產能利用率達 6-7 成。明基材結束掉南科產線後，目前擁有 3 條偏光板產能，2 條幅寬為 1.49 米、1 條幅寬為 2 米，全球市占率逾 5%，儘管大陸有三利譜、盛波等新進競爭加入，目前偏光板仍是日東、LG 化學、三井化學、明基材、奇美材 (4960) 等為主要供應商，新增產能有限，面板出貨面積成長，自去年下半年偏光板供應處於吃緊狀況。



目前偏光板占明基材營收比重仍 9 成以上，不過醫療事業去年第四季已經轉盈，今年 7 月併購聯和醫材，該公司成立歷史長達 39 年，為國內第二大滅菌醫材廠，全年營收約 6-8 億元，下半年之後，聯和醫材營收列入合併營收，醫療產品比重可望明顯提升。



陳建志談到，公司轉型為材料供應商而非狹義偏光板廠，目前鎖定機能膜、醫療、電池材枓為三大領域，只要有適合對象、團隊、市場…，符合材料核心策略，不排除購併可能性。



至於偏光板事業，儘管南科廠結束，透過去瓶頸工程，明基材出貨回升到先前水準，第二季毛利率為 13.52%，較前一季減少 1.42 個百分點，營業利益降至 7100 萬元，單季稅後獲利 2710 萬元，每股稅後盈餘 0.08 元，主要研發高階偏光板，阻水膜等新材料更換，造成產品損耗，伴隨技術瓶頸克服，新產品研發可望漸入佳境。



目前明基材客戶有 65-70% 為國內客戶，大陸面板占了 3 成，幾乎囊括大陸大小面板廠，至於產品結構，龜山、桃園偏光板產線都是滿載，目前已研發 8K、車載、可摺疊式手機、公共顯示器等高附加價值產品線，明年上述新產品可望有所貢獻。