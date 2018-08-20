豐泰7月每股賺0.83元 創歷史次高 下半年迎旺季出貨量攀新高

在自動化設備逐步提升生產效益，及匯率走貶下，豐泰 (9910)7 月營益率再度成長至 12.6%，單月 EPS 達 0.83 元，為歷史次高紀錄，僅次於上月 0.86 元。豐泰第三季預計出貨量達 2900 萬雙，年增 14%，為歷史新高水準，而進入第四季出貨旺季，法人則預估，出貨量將推升至 3000 萬雙，續創新高，將帶動豐泰獲利持續成長。法人表示，豐泰目前在中國廠有六條自動化產線，今年底則將於越南廠設置第一條自動化產線，在傳統設備升級下，法人看好將有效提升生產效率，有助營益率成長。



此外，法人也提到，Adidas 與 Nike 在第二季財報中顯示，鞋類銷售回溫，顯示運動鞋市場仍在成長當中，而 2020 年即將迎接奧運，也將推升明後年運動鞋市場持續成長，豐泰後續動能看好。



豐泰 7 月合併營業利益 7.2 億元，累計 1-7 月合併營業利益 36.8 億元；7 月合併稅前淨利 8.9 億元，累計 1-7 月合併稅前淨利 45.1 億元；累計 1-7 月合併稅後淨利 30.4 億元，歸屬於母公司業主淨利 27.3 億元，每股盈餘 4.09 元。