運動雙雄上半年獲利各成長13% 豐泰EPS 3.26元

運動鞋製鞋雙雄上半年財報揭曉，每股稅後純益由豐泰 (9910-TW) 的 3.26 元領先，而今 (14) 日揭露財報的寶成 (9904-TW) ，稅後純益為 48.69 億元，年增 13.6%，每股純益為 1.65 元，寶成上半年運動用品通路營收，出現大幅度成長。

寶成工業上半年營收為 1414.17 億元，年增 3.4%，主要來自運動用品零售及品牌代理業務的營運增長，毛利率為 25.47% 年減 0.42 個百分點，稅後純益為 48.69 億元，年增 13.6%，每股稅後純益為 1.65 元。

寶成在上半年營收 1414.17 億元中，運動用品零售及品牌代理業務則在銷售據點持續擴大及同店銷售成長的帶動下，成長幅度為強勁，占合併營收比重由去年同期的 32.7% 占比，增加到今年上半年的 40.6%，鞋類製造業務上半年受到訂單波動及產品組合變化影響，占合併營收比重由去年同期的 66.9% 降為今年上半年的 59.1%。

豐泰今年上半年歸屬母公司稅後純益 21.79 億元、年增 13.3%，每股純益 3.26 元。豐泰表示，新台幣回貶，加上接單出貨暢旺，帶動第 2 季獲利明顯回升。

豐泰為 NIKE 鞋類產品主力供應商，外資券商認為，由於 NIKE 銷售持續成長，NIKE 長期營運策略在縮短供應商交期並減少供應鏈，豐泰每年都維持 7-10% 的產能擴充，可望是主要受惠者，預估豐泰占 NIKE 鞋類出貨比重，將由 2017 年的 16%， 3 年內提升到 20%，也推升豐泰的獲利成長。