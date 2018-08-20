由搖籃到棺材 美國公司不滿白宮擴大向中國進口商品加稅

美國準備向 2000 億美元進口中國商品課稅，並於週一開始，在華盛頓舉行為期 6 天的聽證會。會前，多數美國企業向川普政府傳達意見認為，這會使得美國人「由搖籃到棺材」，於生活各層面都付出更多的費用。

前幾輪關稅中，美國政府刻意避開了工業機械、電子元件和其他中間商品，以保護消費者。但這輪關稅涵蓋數千種消費品，也使關稅的影響更為直接。

這 2000 億美元的標的，包括海鮮、家具和照明產品、輪胎、化學品、塑膠、自行車和嬰兒汽車座椅等。美國商會 (US Chamber of Commerce) 書面證詞指出，這額外 2000 億美元關稅，將大幅加大對美國消費者、工人、企業與經濟的危害。

美國商會指出，川普政府缺少一個「連貫戰略」，來解決中國侵害智財權及其他有害貿易的行為，應該與北京政府認真商討這個問題，而不是隨便加稅。

目前已有 1400 多份書面評論提交給美國貿易代表辦公室，多數企業認為，關稅會對各式各樣產品帶來傷害及增加成本，僅有少數公司表示贊同。

出售布料和手工藝用品的 JO-ANN 公司表示，他們進口了關稅清單上進口了約 500 種商品，包括羊毛，紗線和棉織物。 公司稅務與公關副總裁 Ed Weinstein 表示，他不能明白高科技政策的貿易爭端，怎麼會扯上他們的產品。

他表示，他的意見很簡單，他絕不會期望在關稅清單上看到布料和工藝品。

Newell Brands Inc 的子公司 Graco Children's Products Inc 表示，更高的價格，可能促使更多的父母在二手市場上購買汽車座椅、鞦韆等商品，或迫使父母使用不安全的產品，這只會帶來兒童安全問題，無助於說服中國改變政策。

生命周期的另一端，Centennial 棺材公司總裁 Douglas Chen 表示，他們非常依賴來自中國製造的棺木，若成本上升，對原本已處悲傷的家庭，將增加他們的損失。