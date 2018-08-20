百事挺進新領域 擬32億美元收購世界最大蘇打水機製造商

傳統碳酸飲料市場每況愈下，飲料和零食巨頭百事公司開始尋找新門路。

百事周一宣布，計劃以 32 億美元現金收購家用蘇打水機製造商 SodaStream，相當於每股 144 美元。

上述報價較後者上周五 129.85 美元 / 股的收盤價溢價 11%，較其 30 天成交量加權平均價格高出 32%。

百事可樂收購 SodaStream 的這一交易預計將於 2019 年 1 月完成，具體取決於 SodaStream 股東投票和相關監管部門批准進度。

隨著近年來消費者的生活方式逐漸發生變化，含糖碳酸飲料不再像往年一樣受追捧，百事公司在北美的飲料業務開始舉步維艱。第二季百事最大的細分市場北美地區飲料收入為負增長 1%，第一季為負增長 2%。

而這筆交易或為百事可樂提供了一條新的路線，即消費者只要在家裡，百事可樂就可以向消費者提供飲品，而無需通過商店購買。通過這一舉措，百事公司的飲料業務有望重新實現大幅增長。

百事公司首席財務官 Hugh Johnston 向 CNBC 表示:「我們將參與之前不曾參與過的家庭自製飲料這一新的領域。」

總部位於以色列特拉維夫的全球蘇打水機領導品牌 SodaStream 生產一種機器和可再填充的圓筒，用戶可以通過它來自己製作蘇打水或碳酸水飲料。

本月初 SodaStream 發布的 2018 財年第二季財報顯示，該公司凈利潤為 2611 萬美元，年增率增長 81.7%；營收為 1.71 億美元，年增率上漲 31.27%；EPS 為 1.14 美元，年增率上漲 77.9%。

此次收購是百事 CEO Indra Nooyi 擔任首席執行官 12 年以來最重要的舉措之一。Nooyi 是百事史上首個外國籍 CEO，在她 12 年的「掌舵」生涯中，百事股價累漲 80%，總營收跑贏對手可口可樂，完善了從飲料公司向全球健康食品與飲品雙巨頭的轉型，並拓展了國際市場，特別是在發展中國家。不過，本月初，Nooyi 宣布她將在 10 月 3 日卸任，將由公司總裁 Ramon Laguarta 接任。

2017 年，百事公司總營收為 578 億美元，顯著跑贏了可口可樂公司的收入 352 億美元。最新財報顯示，今年第二季百事營收 160.9 億美元，每股收益 1.61 美元；其最大的對手可口可樂公司同期營收「僅」為 89 億美元，每股收益為 61 美分。

自今年年初以來，百事股價小幅下跌 4%，SodaStream 上漲 85%。