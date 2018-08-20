業者警告：陸長租公寓恐現資金鏈斷鏈 比P2P爆雷更嚴重！驚動北京重手嚴查

中國一線城市房租暴漲，被爆出有資金介入炒作，引起中國官方注意，大動作約談相關業者並提出警告，這項消息也激勵租售同權概念股今 (20) 日早盤集體爆發，房屋租賃概念股開盤大漲。

針對一線城市房租飆漲，中國大型房仲集團我愛我家前研究院院長胡景輝砲轟，除了供給、需求、季節因素外，資金大幅進入長租公寓也是推高房租價格的主要原因，更指出自如、蛋殼等長租公寓運營商以高出市場價 20%-40% 的價格爭搶房源，再把搶到的房源加以包裝後用高價出租，賺取價差。

胡景輝更警告，如果市場機構依舊這樣不理性的發展下去，今、明兩年會成為大量長租公寓死亡之年。一旦大規模的長租公寓資金鍊斷裂，恐出現業主驅趕承租人的情況，屆時會有幾百上千萬人將無家可歸，後果比 P2P 爆雷更為嚴重。

這項消息驚動了官方，北京市住房和城鄉建設委員會上週五 (17 日) 約談主要住房租賃企業負責人，明令「三不得、三嚴查」，要求業者：不得利用銀行貸款等融資取得的資金惡性競爭搶占房源；不得以高於市場水準租金或哄抬租金搶占房源；不得提高租金誘導房東提前解除租賃合同等方式搶占房源。

除了對業者下通牒，監管部門也將啟動執法檢查，嚴查不按約定用途使用融資資金的行為；嚴查哄抬租金擾亂市場的行為；嚴查不按規定進行租賃登記備案的行為。

相關消息傳出後，週一 (20 日) 租售同權概念早盤走強，截至發稿，市北高新 (600604-CN)、三六五網 ( 300295-CN)、漲停，東易日盛 (002713-CN) 漲幅逼近 6%，世聯行 ( 002285-CN )、我愛我家 (000560-CN ) 等同樣大漲。

所謂租售同權，白話來說就是租房和買房擁有一樣的權利，以中國民眾最在意的學區房來說，現在就算你的房子是租的，你的孩子一樣可以去所屬學區的學校讀書。