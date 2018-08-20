BEA 調整美家庭儲蓄率 專家：對經濟信心有所提升

多年來股票投資組合的升值、房屋價值的上漲、和就業前景的改善，使消費者減少了節儉的觀念。因此，當失業率上升，資產價格在 2001 年和 2007 年開始下跌時，美國民眾在經濟風暴的前夕才發現自己毫無準備。

《華爾街日報》報導，最近的數據改變了這種情況的偏見。根據經濟分析局 (Bureau of Economic Analysis，BEA) 上個月發布的修訂數據，美國家庭幾年來的儲蓄大幅增加。

在 2018 年第 1 季度的新數據顯示，員工收入成長了 1009 億美元，而個人支出減少了 976 億美元，此外稅額也減少了 477 億美元。

加上其他項目，整體個人存款總共成長了 6135 億美元，將 BEA 原預計的 3.3% 成長一路飆升至 7.2%。

美家庭儲蓄率 / 圖：FRED

這個修改後的新數字也超過了 1990 年以來的 6.4% 平均記錄，幾乎是 2005 年 2.5% 的 3 倍，足夠購買超過 2000 萬輛福特 (F-US) 的 F-150 卡車或超過 6 億隻 iPhone X。

雖然對經濟數據的輕微調整很常見，但個人儲蓄率的調整是自 2002 年以來的最大值。經濟學家 Joel Naroff 表示，這是一系列令人驚訝的修正，之前對經濟前景構成重大風險的心情，現在也感到不那麼消極了。

修訂後的儲蓄率顯示，自 2013 年以來此數據一直處於上升狀態。同時，失業率也下降了大約一半，房屋和股票價格也大幅上漲。

摩根大通 JP Morgan (JPM-US) 首席美國經濟學家 Michael Feroli 表示，「民眾似乎開始節儉，也許人們更加謹慎，更多地意識到可能會有不測之日」。

個人消費在第 2 季度以 4% 的速度增長，經濟學家稱，由於共和黨減稅的直接影響即將減少，這一增長率不太可能持續。高盛 (GS-US) 預計，至 2019 年中期，消費量將以每年 2.4% 的速度增長，高於此前預測的 2%。

然而，目前相關單位還不清楚提高的儲蓄率有多少是來自於中產階級或低收入戶的貢獻，而 BEA 的修訂大致來自於利息、股息、或企業主的利潤，而不是工資。這表明新發現的儲蓄可能集中在較富裕的家庭裡。