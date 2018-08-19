聯合國前秘書長安南去世享年80歲 曾獲諾貝爾和平獎

“聯合國可以被改善，它不完美。如果它不存在，世界上總得有個類似的機構。我是一個執著的樂觀主義者，我天生樂觀，也會一直保持樂觀下去。”

8月18日，聯合國前秘書長科菲·安南的家人及其基金會宣布，安南在瑞士伯爾尼的一家醫院中因病去世，享年80歲。

妻子Nane，以及三個孩子陪著他走過了最後的時光。從秘書長的崗位上卸任後，安南夫婦先後居住在日內瓦和瑞士的一個小村裏。

安南基金會當天通過Twitter表示，安南是一位“全球政治家，全身心投入的國際主義者，為更加公平與和平的世界奮鬥一生”。

基金會的聲明還將他形容為“加納之子，對非洲肩負著特殊的責任”。

現任聯合國秘書長古特雷斯稱，在得知安南去世的消息後深感悲痛，“他永遠都是一位有力的領導者”。

美國駐聯合國代表黑利發表聲明，稱與聯合國和國際外交界共同懷念安南的一生，並稱讚安南“畢生奉獻給了世界和平，致力於團結我們所有人”。

英國前首相布萊爾在Twitter上對安南歷史感到痛惜，稱他為“數周前才見過面的好友，是一名偉大的外交官，一位真正意義上的政治家，備受愛戴，將被深深想念。”

安南於1938年4月8日出生在非洲國家加納庫馬西，畢業於麻省理工學院，獲得管理學碩士學位。他通曉英語、法語及非洲多種語言。

1962年，安南開始進入聯合國系統工作。在被任命為秘書長之前，他曾任主管維持和平行動助理秘書長(1993年3月至1994年2月)，後來改任副秘書長(1994年2月至1995年10月；1996年4月至1996年12月)。

1997年至2006年，安南擔任聯合國秘書長。這一時期也是世界局勢頗為動蕩的十年，蘇聯解體後東歐劇變、亞洲金融危機、“9·11”事件開啟美國的反恐戰爭。1998年，他親赴巴格達進行斡旋，化解了伊拉克武器核查危機。2001年10月，當年的諾貝爾和平獎被授予安南與聯合國，以表彰該組織與安南本人為營造一個更有序、更和平的世界而作出的努力。

安南在獲獎感言中說，“在21世紀，我們更深刻地認識到每個人的生命都是聖潔的，都是應該得到尊重的，不應該由於種族和宗教信仰的不同而有高低之分。”

聯合國秘書長常被看作是“世界的總管”，其重要職責之一便是對爭端的各方進行調停，本著獨立、公正、誠信的原則，公開或私下裏采取措施，防止國際爭端的產生、激化和傳播。在獲得諾貝爾和平獎3年後以及此後的多年裏，安南一直為沒能避免伊拉克戰爭爆發深感自責和憤怒。

2003年3月，美軍在未獲得聯合國安理會授權的提前下悍然入侵伊拉克。2006年12月，在作為聯合國秘書長的告別演講中，安南抨擊美國小布什政府以反恐的名義侵犯人權，並因此遭致美國國內新保守派的不滿。

他還在2013年2月接受《時代》周刊采訪時說，“我最黑暗的時刻就是伊拉克戰爭，以及我們無法阻止它爆發。我很努力地給各國領導人打電話……美國沒有獲得安理會授權。”

任秘書長10年間，安南還在提高婦女地位、消除貧窮和不平等現象、改善教育、減少艾滋病、保護環境、保護各國人民免受沖突與暴亂等方面作出了諸多努力。

今年早些時候，安南參加德國安全會議。

一直以來，聯合國在發揮維護世界和平等諸多重要職能的同時也存在一些問題，這個世界上最大的國際組織在協調各國利益的同時也在進行艱難的改革，包括安理會常任理事國擴容。

安南在今年4月80歲生日接受BBC采訪時表示，“聯合國可以被改善，它不完美。如果它不存在，世界上總得有個類似的機構。我是一個執著的樂觀主義者，我天生樂觀，也會一直保持樂觀下去。”

從秘書長的位置上退下來後，安南仍積極活躍在國際外交舞台上。2012年2月，安南被任命為敘利亞危機聯合國與阿拉伯國家聯盟聯合特使，但半年後請辭，原因是對敘利亞的武力問題愈發嚴重，以及安理會內部的不團結感到不滿。2016年，緬甸政府與安南基金會共同成立了若開邦咨詢委員會，以幫助解決該地區的民族沖突問題，安南任主席。

安南曾於1997年5月、1998年3月、1999年11月、2001年1月、2004年10月和2006年5月多次訪華，並為中國與非洲的良好關系作出貢獻。

來源：界面

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