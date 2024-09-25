聯合國秘書長警告：地緣政治分歧不斷加深 全球形勢不可持續

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-09-25 08:30

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聯合國秘書長古特雷斯周二（24 日）警告，有罪不罰、不平等及不確定性，正在創造一個「不可持續的世界」，在這個世界上，越來越多國家認為，他們應該擁有一張「免罪金牌」。

在第 79 屆聯合國大會一般性辯論開幕式上，古特雷斯指出，地緣政治分歧加深、看不到盡頭的戰爭、氣候變遷、核武和新式武器，人類正走向難以想像的境地——一個可能吞噬世界的火藥桶，不能再這樣下去了。

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古特雷斯譴責了那些肆意妄為的國家和組織。「他們肆意踐踏國際法，違反聯合國憲章，入侵另一個國家，破壞整個社會，或者完全無視人民的福利。這在政治上站不住腳，在道德上不可容忍。」

在開幕式登場之際，加薩、烏克蘭及蘇丹正在發生流血衝突，且中東可能爆發更大規模的衝突。近日以色列對黎巴嫩南部持續發動空襲，而聯合國對解決這些衝突無能為力。

古特雷斯指出，黎巴嫩正處於危機邊緣，黎巴嫩人民，以色列人民，以及全世界人民，都不能讓黎巴嫩變成另一個加薩。

超過 130 名國家元首、政府首腦以及數十名部長級代表，將參加聯合國大會一般性辯論，各國領導人與高級別代表將利用這一難得的機會，在這個獨特的多邊國際舞台上闡述外交政策，並為共同因應全球危機尋求解決方案。

值得注意的是，本次聯合國大會，也是美國總統拜登最後一次出席大會。

拜登承諾會繼續支持基輔，直到實現「持久和平」，稱俄羅斯總統普丁「企圖毀掉烏克蘭，但烏克蘭仍然自由。普丁企圖削弱北約（NATO），但北約比以前更強大、更團結，擁有芬蘭和瑞典這兩個新成員」。

美國駐聯合國代表格林菲爾德上周表示，美國在聯合國大會上的重點將是結束戰禍，她對大約 20 億人生活在受衝突影響的地區表示遺憾。「世界上最脆弱的人，指望我們取得進展，做出改變，給他們帶來希望。」

開幕式上的其他發言者，包括巴西總統盧拉、土耳其總統艾爾段、約旦國王阿卜杜拉二世、伊朗新總統佩澤希齊揚。

澤希齊揚周一指責以色列在中東尋求發動更廣泛的戰爭，把伊朗帶入更廣泛的衝突。他說，上周在黎巴嫩發生的 BB Call、對講機等電子設備爆炸案，以色列是幕後黑手。