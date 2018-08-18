〈鉅亨看世界〉MLB也玩區塊鏈

喜愛美國大聯盟 (MLB) 的球迷，許多人都有蒐集棒球卡或搖頭娃娃的習慣，不過本週開始，球迷們有個新的選擇—加密棒球 (MLB Crypto Baseball)。

MLB Crypto 是大聯盟想進入區塊鏈與加密貨幣的新嘗試，他們與區塊鏈 DAPP 開發商 Lucid Sight 合作，推出了這款基於以太坊的遊戲。從某個觀點，這類似曾經風靡一時的「加密貓 (Crypto Kitties)」遊戲，不過，大聯盟似乎更願意將它視為「加密數位」版的球員卡。

MLB Crypto 遊戲和新業務執行副總裁 Kenny Gersh 表示，透過這個遊戲，大聯盟希望借助區塊鏈技術，和球迷分享棒球相關的一切。

加密形式版的「球員卡」

大聯盟 30 支球隊裡的球員，會以加密貨幣形式存在，遊戲在美東時間 8 月 13 日星期一晚間 8 點啟動，並開始銷售基於區塊鏈的收藏品。

據《Fortune》報導，依據設計，每小時只會銷售 30 名球員，定價 20 美元。如果這一輪的球員在 1 小時內全部賣完，下一輪銷售會漲價 35%，至 27 美元，如果再賣完會再漲價。但如果球員未馬上被賣，那麼球員在市場裡待得愈久，價格會愈下跌。

MLB Crypto Baseball 遊戲中，每隊預計共會賣出 500 個球員版本，30 隊合計銷售 1.5 萬個。每隊在名單內的球員雖然是 40 人，但每個人銷售的數量不一。Lucid Sight 執行長 Randy Saaf 表示，對於受歡迎程度高的球員，可能只會賣 7-9 個，一些球員甚至可能只賣出 1 個。

(圖取自 Fortune)

可能只會獨一無二存在的球員，例如洛杉磯天使隊明星外野手 Mike Trout。Saaf 表示，由於每名球員的數量很少，它就有了收藏品的特質。同時，這些收藏品是透過所謂「智能合約」創建，即使是 MLB 和遊戲開發者，都不能改變規則多賣。

加密遊戲本身要到 8 月 31 日才推出，也就是即將進入季後賽階段。到時候，加密收藏會依球員真實的表現取得積分，不管是擊出全壘打，或是創下無安打比賽，都會記在這些加密收藏當中。

和類似總教練遊戲的 fantasy 類遊戲不同，在 fantasy 遊戲中，人們透過「選秀」等方式選進球員，依球員真實的表現比較成績。MLB Crypto Baseball 則是針對球員及球隊，除了球員的個人紀錄之外，還可能依據其表現，發放特殊獎勵。球迷擁有同隊的加密球員愈多，贏得特別紀念品獎勵的機率也會愈高。

Saaf 解釋，如果球迷買下了整支球隊的球員，像是洋基或紅襪。當球隊球員打出特殊成績時，9 名先發都在手中，就一定至少會獲得一個獎品。不過，他拒絕提供演算的細節。

別當成快速致富捷徑

另一方面，大聯盟不希望球迷將這當成一種「快速致富」的捷徑。Gersh 強調，他們只想透過更新的方式與球迷互動，這更像是將實體的球員卡，轉成加密區塊鏈形式收藏。

一旦 2018 球季所有的 1.5 萬個加密形式球員全部賣出，其價格就會由公開交易市場決定，有點像交易棒球卡或比特幣交易。Saaf 表示，MLB Crypto Baseball 會營運一個線上市場，但人們可以在任何地方，交易這些加密收藏。他說：「這是個自由市場，就像藝術品。」

少見而珍貴的球員卡，例如 1952 年洋基強打 Mickey Mantle 的球員卡，在今年稍早以接近 300 萬美元的價格售出。以加密形式存在的「球員卡」，是大聯盟希望吸引年輕球迷的最新嘗試。