大成安心購第三家門市今於士林開幕 強調垂直產銷一條龍服務

看好消費食品商機，大成 (1210) 先前已於台南及高雄設立大成安心購門市，第三家門市今 (17) 日在士林開幕，大成集團副總裁韓家寅表示，隨著食安議題日益受消費者重視，大成開始自建通路—大成安心購，把安心的肉蛋魚直接介紹給消費者；強調垂直產銷一條龍服務。韓家寅指出，大成集團在白肉雞市場建構相當完整的產業鏈，從飼料廠、種雞場、孵化場、契約農戶至電宰加工一條龍式的生產模式，透過嚴格的管控，降低食安風險。目前更擴大到豬肉、雞蛋、水產等，在食品安全愈來愈受重視之際，大成開始自建通路—大成安心購，把安心的肉蛋魚直接介紹給消費者。大成集團總副總裁韓家寅表示，大成安心購是大成集團發展很重要的一個里程碑，安心購是第一家真正落實垂直整合，藉由大成一條龍的完整品質控管、以及嚴格檢驗選品的消費門市，安心購提供一個讓消費者可以安心的選購各類多元食材的便利環境。



韓家寅表示，「大成安心購」具備五大特色，包含一、堅持一甲子，安心可溯源：產品垂直整合，可讓消費者安心溯源；二、嚴選好食材：食材的美味除了調理、大師傅的手藝外，還有很多因素，包括從育種端培育出最美味的食材，如桐德黑豚和鹿野土雞；從飼養方式培育出好食材，例如生態蝦、友善飼養的黃金鯧；從現代化的技術和管理，維持好食材的品質，例如安心雞、大成鮮蛋。三、烹飪新科技，便捷好滋味：利用大成加工的技術優勢，提供各類備受好評即時可食的食材。四、現代新趨勢，鮮美看得見：以嶄新的食品通路形式，集食材、加工食品、熟食外帶於一身，提供社區方便的服務。五、提供食育的安心優質食材鋪：大成安心購和消費者分享「正確食育知識」，以及如何享受做菜及吃的樂趣，希望成為饗食的知識庫。



韓家寅指出，大成集團今年已成立超過 60 年，一向致力於禽畜水產的垂直整合，從育種飼料、電宰、加工、通路，並經過大成品檢中心的嚴格把關，目的是讓消費者享受安心、健康、美味的食物。大成安心購作為台灣第一間垂直產銷整合肉舖，除生鮮之外，也提供高品質的加工食品，冷凍調理食品。例如年銷量超過兩百萬片的大成黃金雞排、脆皮起司香雞堡、紐奧良雞腿排、鹹酥雞、雞塊等。大成去年加工食品營業額約 15 億元，今年前 7 月加工食品營業額約成長 15%，今年內部營業額目標為 20 億元。



大成旗下的欣光食品也是國內冷凍牛肉麵的市場領導品牌，每月銷售超過 20 萬包，享點子系列年菜更是連年獲得報章年菜評比第一名。未來會陸續引進運用大成食材合作研發的新產品，同時大成安心購士林門市也提供熟食服務，包括低溫烹調牛、豬、雞肉套餐及炸物、烤物等也平價供應。