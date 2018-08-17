• 軟件定義一切，軟件使能一切。軟件的價值體現主要有三種形式：一是硬件形式，軟件通過硬件體現價值，形成主體價值；二是產品體現，軟件通過產品體現價值，成為產品的主體；三是服務體現，軟件通過服務體現價值，創造核心價值。

• 人工智能的主要領域集中在四大方面：一是機器學習，通過數據進行邏輯分析學習；二是圖像認知，應用圖像感知形成智能；三是語音認知，應用語言特别是自然語言產生智能；四是運動認知，模擬人事物的運動獲得智能，主要是機器人智能。

• 對於專業的理解要有新的認知，首先要專註，對主業發展一定要專註，保持定力，精益求精，不要盲目搞多元化，輕易改變專業方向。同時要博大，在一個專業内逐步拓展，覆蓋專業生態係統，融會貫通於整個專業。現代專業是專註和博大的有機結合。

• 信任機製是不斷演化發展的，1.0階段是個人信任，主要靠個人的信譽獲得社會的信任；2.0階段是製度信任，依據遵守規章製度建立社會的信任；3.0階段是機器信任，機器信任建立在大量數據基礎之上，通過智能分級實現社會信任。

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