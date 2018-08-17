【大行報告】交銀國際：料香港房產商加快推盤鎖定利潤

交銀國際房地產周報指出，香港房地產市場：匯璽II公佈第五張價單，加推119個單位，平均尺價約為23,900港元。由於加息和股市波動使得樓市勢頭放緩，買家態度轉趨謹慎。
中國房地產：由於新推盤放緩，10城月初至今成交量環比下降3.6%。根據國家統計局的資料，7月份70城的新商品房銷售價格同比/環比增長6.6%/1.2%，1-7月新開工同比增速加快至14.4%，房地產開發投資同比增長10.2%。萬科發行第五期人民幣20億元的超短期融資券，票面利率為3.25%。
投資啟示：該行偏好新鴻基地產(00016-HK)/買入和華潤置地(01109-HK)/買入。香港房地產方面，預計開發商將加快推盤以鎖定利潤，並在土地招標中更加保守。因此，該行繼續偏好推盤較快和寫字樓/收租物業收入較多的開發商，其受實體市場降溫的影響較小。中國房地產方面，報告認為二三線城市的房價升溫可能引發更多調控政策。更看好利潤率較高且信用狀況良好的開發商，其受最新政策和流動性收緊的影響較小。
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