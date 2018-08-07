進入產業淡季 智伸科7月營收3.54億元 較上月略減3.27%

汽車動力暨安全零組件大廠智伸科 (4551) 自結 7 月合併營收為 3.54 億元，月減 3.27%，較去年同期成長 7.53%；累計前 7 月合併營收為 25.43 億元，較去年同期成長 15.09%。智伸科表示，7 月開始進入汽車傳統產業淡季，但受惠品牌車廠加速燃油效率、智能安全、傳動系統等技術升級，且應用於新車的滲透率提升，帶動智伸科營收較去年成長。



展望第三季，智伸科指出，仍持續保持與主要客戶共同開發新產品的緊密關係，加上汽車引擎動力、傳動、安全等關鍵零組件有別於其他，擁有認證難度較高、講究高產品品質及高生產良率、產品壽命也長達 8 年等重要特性，不僅凸顯智伸科高度競爭利基，也是智伸科汽車業務保持穩定成長佳績的重要關鍵。



另一方面，雖第三季為汽車傳統產業淡季，但今年以來智伸科也持續針對製程與產品結構進行優化，以期在新產品產線量產的學習曲線逐步爬升後，新產品汰換舊產品、整體產能利用率提升，同時公司也加速浙江新廠房的產線建置以及浙江嘉善廠的自動化設備導入等，藉以滿足主要客戶之新訂單需求，期在未來不僅能提供客戶更多高附加價值的產品，也可望在各生產基地及業務計畫的引擎動能助攻下，帶動智伸科整體毛利率及獲利表現持續成長。