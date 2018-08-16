美元反彈非結構性走強 法人認為中長線仍偏空

本周土耳其匯市重貶影響全球投資信心，強勢美元也壓抑了東協貨幣今年來走勢，法人表示，綜觀分析，美元短期走升反彈並非結構性走強，中長線格局仍偏空，而配合東協基本面持續回穩、外資賣超趨勢接近底部、東協股市加速趕底等底部訊號明顯等，認為現在是分批布局東協股市的時機。

摩根東協基金產品經理張乃文表示，東協市場擁有三大優勢，第一、在基建題材的推升下，帶動各國基本面持續轉佳，例如泰國政府宣布於工業區集中的東部三府，從去年起至 2021 年將建設東部經濟走廊，總投資額上看 473 億美元，預估至 2021 年可望推動泰國 GDP 生產總值增長 4%。

第二、觀光客人潮的帶動下，其他循環性產業需求成長，帶動東協區域經濟成長力道，除了觀光旅遊、零售消費之外，房地產、觀光醫療等產業也蓬勃發展。

第三、東協市場可望受到中國寬鬆政策助攻，若中國政府未來因為貿易戰壓力，加大放鬆貨幣或財政政策力道，也有利帶動東協和新興市場未來的走勢。

此外，美國對全球的貿易戰爭問題，在全球金融市場投下震撼彈，不過，東協股市本身的內需市場龐大，並未倚賴出口刺激經濟成長，且近年隨著政府大力著手基礎建設，帶動經濟基本面轉為強健，受到貿易戰爭直接的影響性較其它區域來得低。

張乃文指出，從今年來東協股市漲跌觀察，出口佔比相對低的印尼和菲律賓股市，跌幅接近甚至大於貿易依存度較高的新加坡和馬來西亞股市，表示目前貿易戰動態非影響東協股市的主要原因。