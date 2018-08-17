Q2製造業產值年增9.05% 連7季正成長 今年可望逐季成長

經濟部統計處今 (17) 日公布今年第 2 季製造業產業 3.4845 億元，年增 9.05%，為連續第 7 季正成長，其中傳統產業成長貢獻較顯著；下半年智慧手機接續發表，加上車用電子、物聯網、人工智慧等新興科技應用持續擴展，可望帶動電子零組件業備貨需求增加，預期今年製造業產值可望逐季成長。

統計處表示，受惠全球經濟穩定成長，第 2 季製造業產值連續第 7 季正成長，展望未來，由於國際原物料價格續居高檔，智慧製造需求活絡，將挹注化學原材料、基本金屬及機械設備等各業產值續增，加上電子零組件備貨需求增加，預期今年製造業產值可望逐季成長。

今年第 2 季電子零組件業產值 9224 億元，年增 5.96%，連續第 8 季正成長，主受惠新興科技應用擴增，帶動半導體高階製程需求強勁，DRAM 價量齊揚，抵銷智慧手機成長減緩效應，積體電路產值達 3604 億元，創歷年同季新高，年增 18.42%；液晶面板及其組件業則因大尺寸面板價格續跌，產值縮減至 2128 億元，年減 8.44%。

化學原材料業產值 5007 億元，年增 18.36%，連續第 7 季正成長，主因全球經濟穩定成長，需求擴增，加上國際原油價格持續攀升，推升石化原料價格上揚，及上年同期部分石化廠檢修，比較基期偏低，以烯烴類、苯乙烯及聚酯粒增幅最為顯著。

基本金屬業產值 3849 億元，年增 15.62%，連續第 8 季正成長，主因國際鋼價續強，加上去年同期部分產線停機檢修，比較基數偏低，鋼胚、鋼筋、熱軋鋼捲板等產值增加較多。

電腦電子產品及光學製品業產值 1538 億元，年減 1.09%，主因智慧行動裝置市場競爭激烈，及有線傳輸裝置需求減緩，但 NB 及高階手機鏡頭生產增加，縮減部分減幅。

機械設備業產值 1873 億元，為歷年同季新高，年增 11.54%，連續第 7 季正成長，主因智慧製造技術提升及自動化設備需求強勁，加上電子產業積極擴充產能，帶動電子生產設備、其他專用生產機械及線性滑軌等產值成長。

汽車及其零件業產值 959 億元，年減 1.87%，主因國產轎車受進口車競爭，部分車廠調整庫存減產，但客貨兩用車因熱銷而增產。