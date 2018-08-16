基本工資調漲至23100元 調幅5% 時薪調高至150元

基本工資審議委員會今 (16) 日召開第 33 次會議，經勞、資、學、政四方委員討論，將自明年 1 月 1 日起，每月基本工資由 22000 元調整至 23100 元，調升 1100 元，調幅 5%；每小時基本工資由 140 元調整為 150 元，調升 10 元，調幅 7.14%；全案將由勞動部陳報行政院核定。

勞動部指出，這次會中勞、資雙方委員充分交換意見，理性討論，第一階段就達成基本工資應予調整共識。調整幅度部分，因涉及層面廣泛，經各方委員多次交換意見，認為 17 項重要民生物資年增率應列為首要考量，但對於其他應參考指標究應如何納採，各方意見仍有些許差距。

經過多次折衝，最終同意由主席提出建議案，綜合考量 17 項重要民生物資年增率、經濟成長率及勞動生產力指數年增率，結論每月基本工資調整至 23100 元；另為照顧大多採時薪制的青年勞工及中高齡就業者，每小時基本工資調整至 150 元。

這次每月基本工資調升至 23100 元後，預估約有 180.14 萬名勞工 (本勞 136.34 萬名，外勞 43.8 萬名) 受惠；每小時基本工資調升至 150 元，預估約有 45.6 萬名本國勞工受惠；這次基本工資之調整，可提升弱勢勞工收入，對其維持基本生活有一定助益。