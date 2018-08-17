漲基本工資衝擊服務業、小商家 經部：侵蝕餐飲業利潤率0.24個百分點

基本工資明年調漲，經濟部次長龔明鑫今 (17) 日表示，經過一些模擬發現，服務業及小型商家可能受到衝擊比較大，對餐飲業利潤率的影響約 0.24 個百分點，他指出，將會推動小型商家輔導方案協助轉型，至於是否對物價造成衝擊則還要觀察。

基本工資調漲，明年起每月基本工資由 22000 元調整至 23100 元，調升 1100 元，調幅 5%；每小時基本工資由 140 元調整為 150 元，調升 10 元，調幅 7.14%；外界擔心是否對相關行業及物價造成影響。

龔明鑫坦言，經濟部有做一些模擬，服務業及小商家可能受到衝擊比較大，影響業界總成本約 200 億元，與勞動部的估算差不多；對餐飲業利潤率的影響 0.24 個百分點，還好餐飲業利潤率來就有 11% 以上；經濟部將會針對小型商家推動輔導方案，協助中小型商家轉型。

他指出，國內批發零售整體在成長，但小型商家不只是面對成本上的問題，在結構性的問題上可能更大，比如有些商家透過連鎖加盟可有成本節省，有些則是透過線上產生競爭力，但是小型商家如果沒有能力參加連鎖、或是推出線上服務的話，的確是會有一些挑戰。

外界也擔心隨著基本工資調漲，可能對物價造成衝擊，龔明鑫認為，這部分還要觀察，看起來的確是受到一些影響，但侵蝕利潤率的部分還是有一些限制，物價上還要再觀察，經濟部有一些模式在密切觀察中。